Билли Айлишнинг акаси янги клип чиқарди (видео)

2020 йилда истеъдодли қўшиқчи Билли Айлиш ва унинг акаси самарали ижод қилиб, барча рекордларни забт этмоқда . Финнеас ва Билли умумий ҳисобда 10 та «Грэмми» мукофотини қўлга киритиш билан бирга премьераси 2020 йилнинг ноябрь ойида бўлиб ўтиши кутилаётган Жеймс Бонд ҳақидаги фильмга саундтрек куйлашга муваффақ бўлган.Маълумот учун, Финнеас нафақат Биллининг қўшиқлари матни муаллифи, продюссери, балки қўшиқчи ҳам. У томонидан ижро қилинган Let’s Fall in Love for the Night қўшиғига ишланган клип қисқа фурсат ичида YouTube’да 700 минг мартадан ортиқ кўрилди.