Янги Волга моделлари сотувга чиқди: 1500 та автомобил дилерларга етказилди

·0·Авто
Янги Волга моделлари сотувга чиқди: 1500 та автомобил дилерларга етказилди

Нижний Новгороддаги “Энгил автомобиллар ишлаб чиқариш” заводи қайта тикланган Волга бренди остида 2026-йил якунига қадар 30 мингга яқин автомобил чиқаришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда компания раҳбари Татяна Фадеева маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, автомобилларнинг илк партияси аллақачон ишлаб чиқарилган ва дилерлик марказларига юборилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий сотувлар 19-июн санасидан бошланиши белгиланган. Дастлабки босқичда автомобиллар 25–30 та дилерлик марказида сотувга қўйилади, бироқ келажакда ушбу тармоқни мамлакат бўйлаб 130 та нуқтага қадар кенгайтириш кўзда тутилган. Ҳозирги вақтда биринчи партиядан ўрин олган 1500 га яқин автомобил дилерларга етказиб берилган.

Янги Волга линияси учта моделни ўз ичига олади. Харидорларга Volga C50 седани (2 899 000 рублдан), Volga K40 кроссовери (2 749 000 рублдан) ҳамда флагман ҳисобланган Volga K50 кроссовери (4 199 000 рублдан) таклиф этилади.

Лойиҳа доирасида маҳаллийлаштириш ишларига камида 60 миллиард рубл сармоя киритилиши режалаштирилган. Натижада янги Волга моделлари босқичма-босқич маҳаллий моторлар ва автомат узатмалар қутиси (АКПП) билан жиҳозланиб, тўлиқ Россия маҳсулотига айлантирилади.

ВолгаАвтомобилРоссияVolga C50Кроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошладиASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 23:59Россияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиРоссияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиКеча, 16:27Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этдиToyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этдиКеча, 15:22Monjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёрMonjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёрКеча, 09:58Porsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиPorsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиКеча, 07:53Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Кеча, 07:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади