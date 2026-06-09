BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатади
Хитойнинг BYD компанияси келаси йилнинг охирига қадар Буюк Британияда 300 та ультра-тезкор 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатишни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа Tesla Суперчаргер тармоғига рақобатчи сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, 2027-йилга бориб бутун Европа бўйлаб 3000 та шундай қурилма ўрнатилиши кўзда тутилган. Компания маълумотларига кўра, станциялар асосан магистрал йўлларда ҳар 50 километрда жойлашади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Флаш зарядловчи қурилмалари Tesla қурилмаларидан уч баравар кучлироқ бўлса-да, барча ККС портли электромобилларга мос келади. Бироқ, максимал 1500 кВ қувватдан фақат иккита зарядлаш портига эга бўлган махсус BYD моделлари, хусусан, сентябрь ойида дебют қиладиган Денза З9 GT фойдалана олади. Янги авлод Бладе баттерй технологияси туфайли ушбу электромобил 10 фоиздан 70 фоизгача атиги беш дақиқада қувват олади.
BYD компаниясининг Британиядаги раҳбари Боно Ге сўзларига кўра, Флаш станцияларида энергия нархи рақобатчилардан анча арзон бўлиши кутилмоқда. Идеал ҳолатда бир кВ/соат учун нарх 50 пенсдан паст бўлиши мақсад қилинган. Бу Ионитй ва Гридсерве каби провайдерлар нархидан сезиларли даражада пастдир. Арзон нархга станция қошидаги аккумуляторларни тунги вақтда арзон тарифда қувватлантириш орқали эришилади.
Денза брендининг илк мижозлари учун 18 ойлик бепул зарядлаш имконияти тақдим этилади. Келажакда Денза Б5 ва Денза Д9 каби моделлар ҳам ушбу технологияни қўллаб-қувватлайди. Ҳозирча ушбу ўта тезкор қувватлаш тизими BYD брендининг ҳамёнбоп моделларига қачон жорий этилиши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ.
…