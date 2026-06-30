Футболчилар «Malibu» билан тақдирланиши кутилмоқда
Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 26 нафар футболчисига «Malibu» автомобили совға қилиниши кутилмоқда. Ҳозирча бу ҳақда расмий қарор эълон қилинмаган.
Футболчиларни тантанали кутиб олиш маросими 1 июль куни соат 10:00 да Тошкентда ўтказилиши режалаштирилган. Совғалар ҳам шу тадбир доирасида топширилиши мумкин, аммо маросимнинг тўлиқ дастури ва автомобиллар бўйича расмий тафсилотлар ҳали очиқланмаган.
Ўзбекистон терма жамоаси ўз тарихида биринчи марта жаҳон чемпионатининг финал босқичида қатнашди. Фабио Каннаваро бошқарувидаги жамоа «К» гуруҳида Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушди.
Миллий жамоа мусобақани 18 июнь куни Колумбияга қарши ўйин билан бошлади. Мексико шаҳридаги учрашувда Ўзбекистон 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Колумбия сафида Даниэль Муньос 41-дақиқада, Луис Диас 66-дақиқада ва Хаминтон Кампас 90+9-дақиқада гол урди. Аббосбек Файзуллаев 61-дақиқада ҳисобни тенглаштириб, Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатларидаги илк голига муаллифлик қилди.
Иккинчи турда Ўзбекистон Португалия билан учрашди ва 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди. Криштиану Роналду ушбу баҳсда иккита гол урди. Португалиянинг бошқа голларига Нуну Мендеш ва Рафаэл Леау муаллифлик қилди, яна бир тўп автогол сифатида қайд этилди.
Гуруҳнинг сўнгги турида Ўзбекистон Конго Демократик Республикасига қарши баҳсни Элдор Шомуродовнинг 10-дақиқадаги голи билан яхши бошлади. Бу голга Владимир Мозговой ассистентлик қилди. Аммо иккинчи бўлимда Йоан Висса 68-дақиқада пенальтидан ва 90+1-дақиқада яна бир бор, Фистон Майеле эса 78-дақиқада гол уриб, Конгога 3:1 ҳисобидаги ғалабани келтирди.
Шу тариқа, Ўзбекистон гуруҳда учта ўйин ўтказиб, уч бор мағлуб бўлди. Жамоа иккита гол урди ва 11 та тўп ўтказиб юборди. Аббосбек Файзуллаев ҳамда Элдор Шомуродов биттадан гол билан терма жамоанинг жаҳон чемпионатидаги дастлабки тўпларига муаллифлик қилди. Ўзбекистон очкосиз қолиб, «К» гуруҳида тўртинчи ўринни эгаллади. Колумбия, Португалия ва Конго ДР кейинги босқичга чиқди.
Миллий жамоа натижа қайд эта олмаган бўлса-да, футболчилар мамлакат тарихида илк марта жаҳон чемпионати майдонига тушди. Энди терма жамоа келаси йил январь ойида Саудия Арабистонида ўтказиладиган Осиё кубогига тайёргарликни бошлайди.
…