Дунёдаги энг тор Fiat Гиннес рекордига кирди

·0·Авто
Дунёдаги энг тор Fiat Гиннес рекордига кирди

Гиннеснинг янги рекордлар китобидан дунёнинг турли ҳудудларида қайд этилган ўнлаб ноодатий ютуқлар жой олди. Улар орасида италиялик механик томонидан қайта ишланган, дунёдаги энг тор ҳаракатлана оладиган Fiat автомобили ҳам бор. Бу ҳақда UPI хабар берди.

Мутахассис классик Fiat автомобилининг конструкциясини ўзгартириб, унинг энини атиги 50 сантиметргача қисқартирган. Шу тариқа у кундалик ҳаётда ҳаракатлана оладиган энг тор автомобилни яратишга муваффақ бўлган.

Янги нашрда бундан ташқари, спорт, технология, табиат ва инсон имкониятларига оид юзлаб ноодатий рекордлар ҳам жамланган. Китобда турли соҳаларда қайд этилган ноодатий натижалар ва камёб ҳодисалар ҳақидаги маълумотлар ҳам келтирилган.

Гиннес рекордлар китобининг ҳар йилги нашри инсон тасаввури, маҳорати ва муҳандислик имкониятларининг қанчалик кенгайиб бораётганини намойиш этади. Янги рекорд эгалари эса ўз ютуқларини тасдиқловчи махсус сертификатларга эга бўлган.

Навбатдаги нашр аллақачон халқаро савдога чиқарилган ва рекордлар ихлосмандлари учун тақдим этилган.

Moviy rangli juda tor Fiat Panda mashinasi va uning saloni ko'rsatilgan.
Гиннес рекордларFiatИталия механикUPI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиДунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиБугун, 17:42Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаChery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаБугун, 13:51Toyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этдиToyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этди09.09, 17:54Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилиндиАфсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди07.09, 00:29Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўриндиЯнги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўринди06.09, 19:53Митсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланадиМитсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланади05.09, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди