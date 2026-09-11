Дунёдаги энг тор Fiat Гиннес рекордига кирди
Гиннеснинг янги рекордлар китобидан дунёнинг турли ҳудудларида қайд этилган ўнлаб ноодатий ютуқлар жой олди. Улар орасида италиялик механик томонидан қайта ишланган, дунёдаги энг тор ҳаракатлана оладиган Fiat автомобили ҳам бор. Бу ҳақда UPI хабар берди.
Мутахассис классик Fiat автомобилининг конструкциясини ўзгартириб, унинг энини атиги 50 сантиметргача қисқартирган. Шу тариқа у кундалик ҳаётда ҳаракатлана оладиган энг тор автомобилни яратишга муваффақ бўлган.
Янги нашрда бундан ташқари, спорт, технология, табиат ва инсон имкониятларига оид юзлаб ноодатий рекордлар ҳам жамланган. Китобда турли соҳаларда қайд этилган ноодатий натижалар ва камёб ҳодисалар ҳақидаги маълумотлар ҳам келтирилган.
Гиннес рекордлар китобининг ҳар йилги нашри инсон тасаввури, маҳорати ва муҳандислик имкониятларининг қанчалик кенгайиб бораётганини намойиш этади. Янги рекорд эгалари эса ўз ютуқларини тасдиқловчи махсус сертификатларга эга бўлган.
Навбатдаги нашр аллақачон халқаро савдога чиқарилган ва рекордлар ихлосмандлари учун тақдим этилган.
…