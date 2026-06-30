Fußballer sollen mit Malibu-Autos belohnt werden

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Fußballer sollen mit Malibu-Autos belohnt werden

Die 26 Spieler der usbekischen Nationalmannschaft, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilgenommen haben, sollen voraussichtlich Malibu-Autos geschenkt bekommen. Eine offizielle Entscheidung wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Eine feierliche Empfangszeremonie für die Spieler ist für den 1. Juli um 10:00 Uhr in Taschkent geplant. Die Geschenke könnten im Rahmen dieser Veranstaltung überreicht werden, wobei das vollständige Programm und offizielle Details zu den Fahrzeugen noch nicht veröffentlicht wurden.

Die usbekische Nationalmannschaft nahm erstmals in ihrer Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil. Das Team unter Trainer Fabio Cannavaro trat in der Gruppe K gegen Kolumbien, Portugal und die Demokratische Republik Kongo an.

Die Nationalmannschaft begann das Turnier am 18. Juni mit einem Spiel gegen Kolumbien. In der Begegnung in Mexiko-Stadt unterlag Usbekistan mit 1:3. Für Kolumbien trafen Daniel Muñoz in der 41. Minute, Luis Díaz in der 66. Minute und Jhon Campas in der 90+9. Minute. Abbosbek Fayzullayev glich in der 61. Minute aus und erzielte damit das erste WM-Tor für Usbekistan.

In der zweiten Runde traf Usbekistan auf Portugal und verlor deutlich mit 0:5. Cristiano Ronaldo erzielte in diesem Spiel zwei Tore. Die weiteren Treffer für Portugal gelangen Nuno Mendes und Rafael Leão, zudem wurde ein Eigentor gewertet.

Im letzten Gruppenspiel startete Usbekistan gegen die Demokratische Republik Kongo gut mit einem Tor von Eldor Shomurodov in der 10. Minute, vorbereitet durch Vladimir Mozgovoy. In der zweiten Halbzeit trafen jedoch Yoane Wissa per Elfmeter in der 68. Minute sowie erneut in der 90+1. Minute und Fiston Mayele in der 78. Minute, was dem Kongo einen 3:1-Sieg bescherte.

Somit bestritt Usbekistan drei Gruppenspiele und verlor alle drei. Das Team erzielte zwei Tore und kassierte 11. Abbosbek Fayzullayev und Eldor Shomurodov erzielten jeweils eines der ersten WM-Tore der Nationalmannschaft. Usbekistan belegte mit null Punkten den vierten Platz in der Gruppe K. Kolumbien, Portugal und DR Kongo zogen in die nächste Runde ein.

Obwohl die Nationalmannschaft kein positives Ergebnis erzielen konnte, betraten die Spieler erstmals in der Geschichte des Landes den Platz einer Weltmeisterschaft. Nun beginnt die Vorbereitung auf den Asian Cup, der im nächsten Januar in Saudi-Arabien stattfindet.

Usbekistan NationalmannschaftEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevVladimir MozgovoyWeltmeisterschaft
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BEK
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