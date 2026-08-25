Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. Spieltags
Im Rahmen des 19. Spieltags der usbekischen Super League erwarten die Fans am Dienstagabend, den 25. August, drei spannende und kompromisslose Begegnungen. Das Topspiel der Runde findet in Samarkand statt, wo der lokale Verein Dinamo den renommierten Club Pakhtakor aus Taschkent empfängt.
Zudem misst sich im Tal Andijon mit Khorazm, während im Süden die Teams von Surkhon und AGMK um wichtige Punkte kämpfen.
Die Topspiele des 19. Spieltags und die Schiedsrichteransetzungen:
1. Andijon — Khorazm
Anstoßzeit: 25. August, 19:00 Uhr
Schiedsrichter: Firdavs Norsafarov
Assistenten: Alisher Usmanov, Husan Khudoyberdiyev
Vierter Offizieller: Abdurasul Kayumbayev
VAR-Schiedsrichter: Doston Rakhmonov, Shohnur Yoldoshev (AVAR)
Schiedsrichterbeobachter und Kommissar: Sultonbek Zaylabidinov, Jalolxon Inogomkhodjayev
2. Surkhon — AGMK
Anstoßzeit: 25. August, 19:00 Uhr
Schiedsrichter: Asker Najafaliyev
Assistenten: Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov
Vierter Offizieller: Javohir Sadaqulov
VAR-Schiedsrichter: Gayrat Jorayev, Adhamjon Rikhsiboyev (AVAR)
Schiedsrichterbeobachter und Kommissar: Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov
3. Dinamo — Pakhtakor (Topspiel)
Anstoßzeit: 25. August, 20:00 Uhr
Schiedsrichter: Ilgiz Tantashev
Assistenten: Andrey Sapenko, Timur Gaynullin
Vierter Offizieller: Diyorbek Amanov
VAR-Schiedsrichter: Naim Kosimov, Rinat Serazitdinov (AVAR)
Schiedsrichterbeobachter und Kommissar: Rustam Bobomurodov, Shohruh Said
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