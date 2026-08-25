Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. Spieltags

·51·Sport
Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. Spieltags

Im Rahmen des 19. Spieltags der usbekischen Super League erwarten die Fans am Dienstagabend, den 25. August, drei spannende und kompromisslose Begegnungen. Das Topspiel der Runde findet in Samarkand statt, wo der lokale Verein Dinamo den renommierten Club Pakhtakor aus Taschkent empfängt.

Zudem misst sich im Tal Andijon mit Khorazm, während im Süden die Teams von Surkhon und AGMK um wichtige Punkte kämpfen.

Die Topspiele des 19. Spieltags und die Schiedsrichteransetzungen:

1. Andijon — Khorazm

  • Anstoßzeit: 25. August, 19:00 Uhr

  • Schiedsrichter: Firdavs Norsafarov

  • Assistenten: Alisher Usmanov, Husan Khudoyberdiyev

  • Vierter Offizieller: Abdurasul Kayumbayev

  • VAR-Schiedsrichter: Doston Rakhmonov, Shohnur Yoldoshev (AVAR)

  • Schiedsrichterbeobachter und Kommissar: Sultonbek Zaylabidinov, Jalolxon Inogomkhodjayev

2. Surkhon — AGMK

  • Anstoßzeit: 25. August, 19:00 Uhr

  • Schiedsrichter: Asker Najafaliyev

  • Assistenten: Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov

  • Vierter Offizieller: Javohir Sadaqulov

  • VAR-Schiedsrichter: Gayrat Jorayev, Adhamjon Rikhsiboyev (AVAR)

  • Schiedsrichterbeobachter und Kommissar: Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov

3. Dinamo — Pakhtakor (Topspiel)

  • Anstoßzeit: 25. August, 20:00 Uhr

  • Schiedsrichter: Ilgiz Tantashev

  • Assistenten: Andrey Sapenko, Timur Gaynullin

  • Vierter Offizieller: Diyorbek Amanov

  • VAR-Schiedsrichter: Naim Kosimov, Rinat Serazitdinov (AVAR)

  • Schiedsrichterbeobachter und Kommissar: Rustam Bobomurodov, Shohruh Said

Usbekische Super LeagueFußballDinamoPakhtakor19. Spieltag
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

100% gewonnene Zweikämpfe: Husanov glänzt bei Manchester City100% gewonnene Zweikämpfe: Husanov glänzt bei Manchester CityHeute, 13:01Mega-Transfer von City: Ayyoub Bouaddi besteht Medizincheck als Rodri-ErsatzMega-Transfer von City: Ayyoub Bouaddi besteht Medizincheck als Rodri-ErsatzHeute, 12:58„Letztes Mal hat er mich fast totgeschlagen“: Merab Dvalishvili gesteht die Wahrheit„Letztes Mal hat er mich fast totgeschlagen“: Merab Dvalishvili gesteht die WahrheitHeute, 12:32„Der Ausschluss von der WM 2026 hat ihm geholfen“: Gary Neville kommentiert das Comeback von Cole Palmer„Der Ausschluss von der WM 2026 hat ihm geholfen“: Gary Neville kommentiert das Comeback von Cole PalmerHeute, 12:29Gerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der DiskussionGerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der DiskussionHeute, 12:13Islam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryIslam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryHeute, 10:40
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane