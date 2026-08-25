Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. Spieltags

Im Rahmen des 19. Spieltags der usbekischen Super League erwarten die Fans am Dienstagabend, den 25. August, drei spannende und kompromisslose Begegnungen. Das Topspiel der Runde findet in Samarkand statt, wo der lokale Verein Dinamo den renommierten Club Pakhtakor aus Taschkent empfängt.

Zudem misst sich im Tal Andijon mit Khorazm, während im Süden die Teams von Surkhon und AGMK um wichtige Punkte kämpfen.

Die Topspiele des 19. Spieltags und die Schiedsrichteransetzungen:

1. Andijon — Khorazm

Anstoßzeit: 25. August, 19:00 Uhr

Schiedsrichter: Firdavs Norsafarov

Assistenten: Alisher Usmanov, Husan Khudoyberdiyev

Vierter Offizieller: Abdurasul Kayumbayev

VAR-Schiedsrichter: Doston Rakhmonov, Shohnur Yoldoshev (AVAR)

Schiedsrichterbeobachter und Kommissar: Sultonbek Zaylabidinov, Jalolxon Inogomkhodjayev

2. Surkhon — AGMK

Anstoßzeit: 25. August, 19:00 Uhr

Schiedsrichter: Asker Najafaliyev

Assistenten: Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov

Vierter Offizieller: Javohir Sadaqulov

VAR-Schiedsrichter: Gayrat Jorayev, Adhamjon Rikhsiboyev (AVAR)

Schiedsrichterbeobachter und Kommissar: Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov

3. Dinamo — Pakhtakor (Topspiel)