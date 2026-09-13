Real Madrid feiert überzeugenden Sieg gegen Rayo Vallecano

Im Rahmen des fünften Spieltags der spanischen La Liga besiegte Real Madrid seine Stadtrivalen Rayo Vallecano zu Hause deutlich mit 4:1. In der Partie im Santiago Bernabeu erzielte Kylian Mbappe einen Doppelpack, trug maßgeblich zum Sieg bei und ließ die 'Los Blancos' in der Tabelle mit Spitzenreiter Barcelona gleichziehen. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com haben sich die Madrilenen nach der überraschenden Niederlage gegen Real Betis am letzten Spieltag erholt und ihren vierten Saisonsieg gefeiert. Real zeigte von Beginn an Aktivität und eröffnete den Torreigen per Elfmeter. Mbappe übernahm in den entscheidenden Momenten die Führung und kreierte auch Chancen für seine Teamkollegen.

Effektive Aktionen von Mbappe und Bellingham

In der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen. Kylian Mbappe verwandelte einen Elfmeter zur Führung und lieferte kurz darauf eine Vorlage für Alvaro Carreras. Zudem verwertete Jude Bellingham eine Flanke von Vinicius Junior zum Ausbau der Führung. Obwohl Sergio Camello zu Beginn der zweiten Halbzeit verkürzen konnte, setzte Mbappe kurz vor Schluss den Schlusspunkt.

Mit seinen zwei Toren in diesem Spiel egalisierte Kylian Mbappe den Rekord von Karim Benzema aus der Saison 2021/22, in den ersten fünf La-Liga-Spielen für Real Madrid sechs Tore erzielt zu haben. Gleichzeitig baute Real Madrid seine ungeschlagene Heimserie gegen Rayo Vallecano auf 17 Spiele aus, die bis ins Jahr 1996 zurückreicht.

Jose Mourinhos Gedanken zum Spiel

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel lobte Real-Madrid-Cheftrainer Jose Mourinho die Effizienz im Angriff, betonte jedoch, dass die Spieler aufgrund des engen Spielplans in der zweiten Halbzeit körperliche Müdigkeit verspürten. Laut MadridXtra wies der portugiesische Fachmann auch darauf hin, dass seine Schützlinge zu viele Chancen ungenutzt ließen.

"Wir schießen viele Tore, lassen aber auch viele Möglichkeiten aus. Ich habe dem Stab gesagt, dass eines Tages irgendeine Mannschaft für all unsere vergebenen Chancen hart bestraft werden wird", scherzte Jose Mourinho. Der Trainer gab zu, dass die Mannschaft nur 45 Minuten lang ein hohes Tempo ging und Spieler wie Jude Bellingham in den Schlussminuten erschöpft waren.

Der erfahrene Mittelfeldspieler Bernardo Silva, der im Sommertransferfenster zum Team stieß, erfüllt ebenfalls seine Aufgaben und hilft dabei, das Gleichgewicht auf dem Platz zu halten. Der Portugiese erklärte, der Trainer habe ihm die Aufgabe übertragen, das Spiel im Zentrum zu verbessern und dem Spiel mehr Freiheit zu verleihen.