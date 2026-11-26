Shomurodovs Tor gegen Çorum zum schönsten Tor des 12. Spieltags gewählt
Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodovwurde für sein Tor im Trikot von Istanbul Başakşehir gegen Çorum Belediyespor als Torschütze des schönsten Treffers des 12. Spieltags der türkischen Liga ausgezeichnet. In einer offiziellen Fan-Umfrage erhielt der präzise Schuss unseres Landsmanns die meisten Stimmen.
Beeindruckendes Comeback und Shomurodovs 9. Saisontor
Am 12. Spieltag der türkischen Süper Lig empfing Başakşehir zu Hause Çorum. Obwohl die Partie mit einer 2:0 Führung der Gäste begann, bewiesen die Istanbuler Kampfgeist und konnten das Spiel am Ende noch drehen.
Eldor Shomurodov stand in diesem Spiel volle 90 Minuten auf dem Platz und erzielte sein 9. Saisontor in der Süper Lig.
Das Spiel und Shomurodovs Statistiken
Statistiken
Details und Fakten
Auszeichnung
Schönstes Tor des 12. Spieltags der Süper Lig (Fan-Umfrage)
Begegnung
Istanbul Başakşehir — Çorum Belediyespor (Comeback-Sieg nach 0:2-Rückstand)
Spielzeit
90 Minuten (über die volle Distanz)
Saisontore
in der Süper Lig 9 Tore
Tabellenplatz des Klubs
7. Platz (20 Punkte)
Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov dieses Tempo bis zum Saisonende beibehalten und die Torschützenliste der Süper Lig anführen kann?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen großartigen Erfolg des usbekischen Fußballstars mit Ihren Freunden!
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