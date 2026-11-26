Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodovwurde für sein Tor im Trikot von Istanbul Başakşehir gegen Çorum Belediyespor als Torschütze des schönsten Treffers des 12. Spieltags der türkischen Liga ausgezeichnet. In einer offiziellen Fan-Umfrage erhielt der präzise Schuss unseres Landsmanns die meisten Stimmen.

Beeindruckendes Comeback und Shomurodovs 9. Saisontor

Am 12. Spieltag der türkischen Süper Lig empfing Başakşehir zu Hause Çorum. Obwohl die Partie mit einer 2:0 Führung der Gäste begann, bewiesen die Istanbuler Kampfgeist und konnten das Spiel am Ende noch drehen.

Eldor Shomurodov stand in diesem Spiel volle 90 Minuten auf dem Platz und erzielte sein 9. Saisontor in der Süper Lig.

Das Spiel und Shomurodovs Statistiken

Statistiken Details und Fakten Auszeichnung Schönstes Tor des 12. Spieltags der Süper Lig (Fan-Umfrage) Begegnung Istanbul Başakşehir — Çorum Belediyespor (Comeback-Sieg nach 0:2-Rückstand) Spielzeit 90 Minuten (über die volle Distanz) Saisontore in der Süper Lig 9 Tore Tabellenplatz des Klubs 7. Platz (20 Punkte)

Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov dieses Tempo bis zum Saisonende beibehalten und die Torschützenliste der Süper Lig anführen kann?

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