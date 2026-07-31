Avito Uslugi startet Suchfilter für KI-Spezialisten

·25·Technologie
Avito Uslugi startet Suchfilter für KI-Spezialisten

Avito Uslugi, eine der führenden Kleinanzeigenplattformen in Russland, hat einen speziellen Suchfilter eingeführt, mit dem Nutzer schneller Personal im Bereich der künstlichen Intelligenz und neuronaler Netze finden können. Laut Ixbt.com vereinfacht die neue Funktion die Suche nach Fachleuten für moderne Technologien erheblich und erhöht die Transparenz auf dem Markt für digitale Dienstleistungen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In einer Zeit, in der KI-Technologien rasant in verschiedene Branchen vordringen, steigt die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften, die mit diesen Tools arbeiten können, rasant an. Die neue Suchoption zielt genau darauf ab, diesen Bedarf zu decken, und bietet Auftraggebern die Möglichkeit, die am besten geeigneten Dienstleister für ihre Projekte auszuwählen.

Funktionsweise der neuen Funktion

Diese nützliche Funktion ist in mehreren Hauptbereichen der Plattform in Kraft getreten, insbesondere in den Kategorien Geschäftsdienstleistungen (Delovie uslugi), Foto- und Videoaufnahmen (Foto- i videosyomka) sowie Bildung (Obuchenie). Bei der Suche nach dem gewünschten Service können Nutzer einen speziellen Filter aktivieren, um gezielt nach Fachleuten für neuronale Netze und KI zu filtern.

Spezialisten und Freelancer wiederum können diese Spezialisierung beim Schalten oder Bearbeiten einer Anzeige eigenständig festlegen. Danach werden alle eingereichten Daten zusätzlich mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen überprüft. Dies stellt sicher, dass nur qualitativ hochwertige Anzeigen, die den festgelegten Anforderungen entsprechen, in den Suchergebnissen erscheinen.

Besondere Ausrichtung und Perspektiven

Laut Ixbt.com wurde parallel zur Einführung des Suchfilters eine weitere neue Kategorie im Bereich Geschäftsdienstleistungen eröffnet — KI-Lösungen, neuronale Netze (AI-resheniya, neyroseti). Hier sind Angebote zur Automatisierung verschiedener Geschäftsprozesse zusammengefasst.

Im neu eröffneten Bereich sind folgende Dienste zu finden:

  • Erstellung und Konfiguration von Chatbots
  • Entwicklung von Unternehmens-KI-Assistenten
  • Professionelles Verfassen von Prompts
  • Integration von KI-Technologien in die täglichen Arbeitsabläufe von Unternehmen
Dieser Schritt soll der weiteren Entwicklung des Marktes für technologische Dienstleistungen Impulse geben und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmern und Fachleuten auf ein neues Niveau heben.

Künstliche IntelligenzNeuronale NetzeAvitoTechnologieFreelancer
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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