Hubschrauber kollidieren in Brasilien: Oliver Tree gestorben

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Hubschrauber kollidieren in Brasilien: Oliver Tree gestorben

Mindestens 6 Menschen kamen bei einer Kollision zweier Hubschrauber in der Luft in Rio de Janeiro, Brasilien, ums Leben. Es wird berichtet, dass sich der amerikanische Sänger Oliver Tree unter den Opfern befindet.

Der Vorfall ereignete sich am 14. Juni. Ersten Informationen zufolge stießen die Hubschrauber während des Fluges aus unbekannten Gründen zusammen. Nach der Kollision verlor einer von ihnen die Kontrolle und stürzte auf den Parkplatz eines Autohauses für Elektrofahrzeuge.

Infolgedessen brach ein Feuer aus, bei dem Dutzende Autos beschädigt wurden. Augenzeugen berichten, dass am Unfallort ein lauter Knall zu hören war und das Gebiet innerhalb kurzer Zeit in Rauch gehüllt wurde.

Berichten zufolge befand sich auch der argentinische Blogger Gaspar Prim unter den Verstorbenen. Die zuständigen Behörden untersuchen derzeit die Ursachen des Flugunglücks. Die genauen Hintergründe sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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