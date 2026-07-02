Junge, der beim Versteckspielen verschwand, findet nach 35 Jahren seine Familie wieder

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Junge, der beim Versteckspielen verschwand, findet nach 35 Jahren seine Familie wieder

Ein Vorfall in China hat die Herzen Tausender berührt. Ein Mann, der als Kind beim Versteckspielen versehentlich in einen Zug stieg und 35 Jahre lang von seiner Familie getrennt war, hat endlich seine Angehörigen wiedergefunden.

Es stellte sich heraus, dass Lei Zexin 1991 in der Provinz Henan beim Spielen mit Freunden aus Spaß in einen Zug stieg. Er schlief unter einem Sitzplatz ein und wachte in Shenzhen auf, fast 1.500 Kilometer von seiner Heimat entfernt.

Da er taubstumm geboren wurde, konnte Lei niemandem seinen Namen, seine Adresse oder seine Herkunft erklären. Infolgedessen musste er lange Zeit als obdachloses Kind in der Nähe des Bahnhofs leben.

Kurz darauf half ihm eine gütige Frau, lesen und schreiben zu lernen. Später nahm ihn die Restaurantbesitzerin Xun Xianxian bei sich auf und bot ihm Unterkunft und Arbeit. Selbst nach der Schließung des Restaurants ließ sie Lei nicht im Stich. Xun und ihr Ehemann kümmerten sich fast dreißig Jahre lang wie um ihren eigenen Sohn um ihn.

Dennoch hörte Lei nie auf, nach seiner leiblichen Familie zu suchen. Er veröffentlichte Suchanzeigen im Internet, besuchte Orte, die mit seinen Kindheitserinnerungen verbunden waren, und unterzog sich einem DNA-Test.

Durch eine erstaunliche Fügung des Schicksals sah sein Bruder Lei Zexu, der ebenfalls taubstumm ist, die Suchanzeige seines Bruders in einer Messenger-Gruppe. Leis Angewohnheit, seinen Namen wie in der Kindheit in umgekehrter Reihenfolge zu schreiben, half seinem Bruder, ihn zu erkennen.

Nach mehreren Online-Gesprächen bestätigte ein DNA-Test, dass sie tatsächlich Brüder sind.

Am 11. Juni 2026 traf Lei nach 35 Jahren der Trennung unter Tränen seinen Vater, seinen Bruder und seine Schwester. Dies wurde zu einem unvergesslichen Tag, nicht nur für ihn, sondern für beide Familien.

In seiner Erklärung betonte Lei, dass er sowohl seine leibliche Familie als auch die Menschen in Shenzhen, die ihm Liebe, Obdach und Fürsorge schenkten, für den Rest seines Lebens wertschätzen werde.

„Ich werde weder meine Pflicht gegenüber meiner biologischen Familie noch die Liebe der Menschen, die mich aufgezogen haben, jemals vergessen“, sagte er.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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