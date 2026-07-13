Gebärdensprache beherrschender Labrador wird zum Internetstar

Ein in den USA lebender schwarzer Labrador hat mit seinen einzigartigen Fähigkeiten in den sozialen Medien Berühmtheit erlangt. Der Hund namens Slater hat Gebärdensprache gelernt, um problemlos mit seinem hörgeschädigten Besitzer zu kommunizieren.

Sein Besitzer, der amerikanische Blogger Robert Haney, verlor in seiner Kindheit das Gehör. Deshalb nutzt er im Alltag hauptsächlich Gebärdensprache. Mit der Zeit lernte Slater, die Handbewegungen, Gesichtsausdrücke und Mimik seines Besitzers zu verstehen und Befehle genau auf diese Weise auszuführen.

Heute kann der Labrador viele Zeichen voneinander unterscheiden und kommuniziert mit Robert fast wortlos. Er versteht nicht nur einfache Befehle, sondern auch verschiedene im Alltag verwendete Gesten schnell.

Videos über diesen Hund erzielen in den sozialen Netzwerken Millionen von Aufrufen. Nutzer würdigen Slaters Intelligenz, Treue und das gegenseitige Verständnis mit seinem Besitzer und erkennen ihn als leuchtendes Beispiel für das Vertrauen zwischen Mensch und Tier an.