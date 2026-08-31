Usbekischer Lkw-Fahrer wegen Missbrauchs einer 13-Jährigen in den USA verurteilt

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Usbekischer Lkw-Fahrer wegen Missbrauchs einer 13-Jährigen in den USA verurteilt

Shavkat Abshukurov, ein usbekischer Lkw-Fahrer, wurde im Fall des sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen im Jahr 2019 im US-Bundesstaat Ohio für schuldig befunden, berichtet The Vindicator.

Der Vorfall ereignete sich am 12. August 2019 in North Jackson. Das damals 13-jährige Mädchen war von zu Hause weggelaufen und in der Nähe der Interstate 76 in den Lkw von Abshukurov gestiegen. Ermittlungen zufolge zerrte der Fahrer sie in die Fahrerkabine und missbrauchte sie; anschließend gab er ihr 40 Dollar für die Weiterreise.

Zunächst konnten die Ermittler den Lkw nicht identifizieren, und erste DNA-Tests führten nicht zum Verdächtigen. Im Jahr 2022 konnten Strafverfolgungsbehörden Abshukurov jedoch anhand elektronischer Daten, einschließlich Zeit- und Standortprotokollen, ausfindig machen. Das Mädchen identifizierte ihn später auf einer Fototafel.

Abshukurov wurde am 7. September 2022 festgenommen. Bei anschließenden Durchsuchungen seines Hauses und seines Telefons wurde eine DNA-Probe entnommen. Vor Gericht wurde bestätigt, dass diese Probe mit den biologischen Beweisen vom Opfer übereinstimmte.

Am 26. August 2026 befand eine Jury im Mahoning County Abshukurov in zwei Fällen der Vergewaltigung, der Entführung, des ungesetzlichen sexuellen Verkehrs mit einer Minderjährigen sowie weiterer Sexualstraftaten für schuldig. Das Strafmaß steht noch aus.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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