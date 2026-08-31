Halskette der ägyptischen Königin mit 673 Diamanten aus Wiener Museum gestohlen

Eine kostbare, mit 673 Diamanten besetzte Halskette, die mit der ägyptischen Königin Nazli Sabri in Verbindung steht, wurde aus dem Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien, Österreich, gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am 27. August während der Öffnungszeiten des Museums, wie The Guardian berichtete.

Nach Angaben der Polizei betraten zwei Männer das Museum als Besucher. Sie benutzten einen Hammer, um die Glasvitrine, in der das Schmuckstück aufbewahrt wurde, zu zertrümmern und flohen mit der Halskette. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Suche nach den Verdächtigen läuft auf Basis von Überwachungskameraaufnahmen.

Die aus Platin gefertigte Halskette ist mit 673 Diamanten besetzt und hat ein Gesamtgewicht von über 200 Karat. Sie wurde 1939 vom berühmten Pariser Juwelierhaus Van Cleef & Arpels entworfen. Es gibt Berichte, dass die Halskette von der ägyptischen Königin Nazli Sabri bei der Hochzeit ihrer Tochter getragen wurde.

Das Schmuckstück wurde 2015 bei einer Auktion von Sotheby's in New York für 4,3 Millionen Dollar versteigert.

Die Halskette wurde im Rahmen einer Ausstellung von Van Cleef & Arpels präsentiert. Nach dem Diebstahl wurde die Ausstellung vorübergehend geschlossen, während die österreichische Polizei daran arbeitet, die Verdächtigen zu identifizieren und festzunehmen.