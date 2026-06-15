Бразилияда вертолётлар тўқнашди: Оливер Три ҳалок бўлди
Бразилиянинг Рио-де-Жанейро шаҳрида икки вертолётнинг ҳавода тўқнашуви оқибатида камида 6 киши ҳалок бўлди. Қурбонлар орасида америкалик хонанда Оливер Три ҳам борлиги маълум қилинмоқда.
Ҳодиса 14 июн куни содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, вертолётлар парвоз вақтида номаълум сабабларга кўра бир-бирига урилган. Тўқнашувдан сўнг улардан бири бошқарувни йўқотиб, электромобиллар савдоси билан шуғулланувчи автосалон автотураргоҳига қулаб тушган.
Натижада ёнғин келиб чиқиб, ўнлаб автомобиллар зарар кўрган. Гувоҳларнинг айтишича, воқеа жойида кучли портлаш овози эшитилган ва қисқа вақт ичида ҳудудни тутун қоплаган.
Маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлар орасида аргентиналик блогер Гаспар Прим ҳам бўлган. Ҳозирда мутасадди идоралар томонидан авиаҳалокат сабаблари юзасидан тергов ишлари олиб борилмоқда. Расмийлар ҳодисанинг аниқ сабабларини яқин кунларда эълон қилиши кутилмоқда.
…