Бекинмачоқ ўйнаб йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди

·38·Дунё
Бекинмачоқ ўйнаб йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди

Хитойда содир бўлган воқеа минглаб инсонларнинг қалбига таъсир қилди. Болалигида бекинмачоқ ўйини пайтида тасодифан поездга чиқиб кетган ва 35 йил давомида оиласидан айрилган эркак ниҳоят яқинлари билан қайта дийдорлашди.

Маълум бўлишича, Лей Зэцин 1991 йилда Хэнан вилоятида дўстлари билан ўйнаб юрган вақтда ҳазил тариқасида поездга чиққан. У вагон ўриндиғи остида ухлаб қолган ва кўзини очганида туғилиб ўсган ҳудудидан қарийб 1,5 минг километр узоқдаги Шэньчжэнь шаҳрига келиб қолган.

Туғма кар ва сўзлай олмаслиги сабабли Лей ўзининг исми, манзили ёки оиласи ҳақида ҳеч кимга тушунтира олмаган. Натижада у узоқ вақт темир йўл вокзали атрофида уйсиз бола сифатида кун кечиришга мажбур бўлган.

Орадан кўп ўтмай, меҳрибон аёл унга савод чиқаришга ёрдам берган. Кейинчалик эса ресторан эгаси Хун Сян Сян уни ўз қарамоғига олиб, турар жой ва иш билан таъминлаган. Ҳатто ресторан ёпилганидан кейин ҳам Лейни ташлаб қўймаган. Хун ва унинг турмуш ўртоғи қарийб ўттиз йил давомида уни ўз фарзандидек парвариш қилди.

Шунга қарамай, Лей ҳақиқий оиласини излашдан ҳеч қачон тўхтамади. У интернетда қидирув эълонларини жойлаштирди, болалик хотиралари билан боғлиқ ҳудудларга борди ва ДНК таҳлилидан ўтди.

Тақдирнинг ажойиб бурилиши туфайли унинг ҳам кар ва сўзлай олмайдиган акаси Лей Зэху мессенжер гуруҳларидан бирида укасининг қидирув эълонини кўриб қолди. Лейнинг исм-фамилиясини болалигидагидек тескари тартибда ёзиш одати акасига уни таниб олишга ёрдам берди.

Бир неча онлайн мулоқотлардан сўнг ўтказилган ДНК экспертизаси уларнинг ҳақиқатдан ҳам ака-ука эканини тасдиқлади.

2026 йил 11 июнь куни Лей 35 йиллик ҳижрондан кейин отаси, акаси ва опаси билан кўз ёшлар ичида учрашди. Бу нафақат унинг, балки икки оиланинг ҳам унутилмас кунига айланди.

Лей ўз баёнотида уни дунёга келтирган оиласи билан бир қаторда, Шэньчжэнда унга меҳр, бошпана ва ғамхўрлик берган инсонларни ҳам умрбод қадрлашини таъкидлади.

«Биологик оилам олдидаги бурчимни ҳам, мени тарбиялаган инсонларнинг меҳрини ҳам ҳеч қачон унутмайман», деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?Бугун, 20:41Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиСевги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиБугун, 18:17Машҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиМашҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиБугун, 18:05Хароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганХароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганБугун, 17:38Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Бугун, 17:28Зилзиладан кейин долларга тўла сейф топилдиЗилзиладан кейин долларга тўла сейф топилдиБугун, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди