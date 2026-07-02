Бекинмачоқ ўйнаб йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди
Хитойда содир бўлган воқеа минглаб инсонларнинг қалбига таъсир қилди. Болалигида бекинмачоқ ўйини пайтида тасодифан поездга чиқиб кетган ва 35 йил давомида оиласидан айрилган эркак ниҳоят яқинлари билан қайта дийдорлашди.
Маълум бўлишича, Лей Зэцин 1991 йилда Хэнан вилоятида дўстлари билан ўйнаб юрган вақтда ҳазил тариқасида поездга чиққан. У вагон ўриндиғи остида ухлаб қолган ва кўзини очганида туғилиб ўсган ҳудудидан қарийб 1,5 минг километр узоқдаги Шэньчжэнь шаҳрига келиб қолган.
Туғма кар ва сўзлай олмаслиги сабабли Лей ўзининг исми, манзили ёки оиласи ҳақида ҳеч кимга тушунтира олмаган. Натижада у узоқ вақт темир йўл вокзали атрофида уйсиз бола сифатида кун кечиришга мажбур бўлган.
Орадан кўп ўтмай, меҳрибон аёл унга савод чиқаришга ёрдам берган. Кейинчалик эса ресторан эгаси Хун Сян Сян уни ўз қарамоғига олиб, турар жой ва иш билан таъминлаган. Ҳатто ресторан ёпилганидан кейин ҳам Лейни ташлаб қўймаган. Хун ва унинг турмуш ўртоғи қарийб ўттиз йил давомида уни ўз фарзандидек парвариш қилди.
Шунга қарамай, Лей ҳақиқий оиласини излашдан ҳеч қачон тўхтамади. У интернетда қидирув эълонларини жойлаштирди, болалик хотиралари билан боғлиқ ҳудудларга борди ва ДНК таҳлилидан ўтди.
Тақдирнинг ажойиб бурилиши туфайли унинг ҳам кар ва сўзлай олмайдиган акаси Лей Зэху мессенжер гуруҳларидан бирида укасининг қидирув эълонини кўриб қолди. Лейнинг исм-фамилиясини болалигидагидек тескари тартибда ёзиш одати акасига уни таниб олишга ёрдам берди.
Бир неча онлайн мулоқотлардан сўнг ўтказилган ДНК экспертизаси уларнинг ҳақиқатдан ҳам ака-ука эканини тасдиқлади.
2026 йил 11 июнь куни Лей 35 йиллик ҳижрондан кейин отаси, акаси ва опаси билан кўз ёшлар ичида учрашди. Бу нафақат унинг, балки икки оиланинг ҳам унутилмас кунига айланди.
Лей ўз баёнотида уни дунёга келтирган оиласи билан бир қаторда, Шэньчжэнда унга меҳр, бошпана ва ғамхўрлик берган инсонларни ҳам умрбод қадрлашини таъкидлади.
«Биологик оилам олдидаги бурчимни ҳам, мени тарбиялаган инсонларнинг меҳрини ҳам ҳеч қачон унутмайман», деди у.
…