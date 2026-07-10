Ўлган деб топилган 1,5 ёшли бола моргда тирик экани аниқланди

·1·Дунё
Ўлган деб топилган 1,5 ёшли бола моргда тирик экани аниқланди

АҚШда 1,5 ёшли бола билан боғлиқ ғайриоддий воқеа юз берди. Шифокорлар томонидан вафот этгани эълон қилинган бола орадан бир неча соат ўтиб моргда ҳали ҳам нафас олаётгани аниқланган.

Маълумотларга кўра, 8 феврал куни боланинг оила аъзолари уни Гилберт шаҳридаги уй ҳовлисида жойлашган бассейнда юзи сувга қаратилган ҳолда топган. Зудлик билан воқеа жойига полиция ва тез ёрдам ходимлари чақирилган.

Қутқарувчилар болага биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, уни шифохонага олиб боришган. Бироқ шифохонада тахминан бир соатдан сўнг унинг вафот этгани эълон қилинган. Шунга қарамай, воқеа жойида бўлган айрим полиция ходимлари болада ҳаёт аломатлари сақланиб қолганини билдирган.

Орадан қарийб беш соат ўтиб, суд-тиббиёт эксперти моргга келганида боланинг ҳали ҳам нафас олаётганини пайқаб қолган. Шундан сўнг у зудлик билан вертолёт орқали бошқа тиббиёт муассасасига етказилган.

Шифокорларнинг саъй-ҳаракатлари натижасида бола соғайиб, даволаниш курсини якунлагач уйига жавоб берилган.

Тергов давомида ҳодиса содир бўлган вақтда уй ичида марихуана ҳиди сезилгани аниқланган. Бироқ прокуратура ҳозирча боланинг ота-онасига нисбатан расмий айблов эълон қилмаган. Ҳодиса юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Али Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги ЭронАли Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги ЭронБугун, 10:46«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилди«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилдиБугун, 10:28Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Бугун, 10:06Москвада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқдаМосквада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқдаБугун, 09:50Олимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртОлимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртБугун, 09:21Филиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаФилиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаБугун, 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди