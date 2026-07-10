Ўлган деб топилган 1,5 ёшли бола моргда тирик экани аниқланди
АҚШда 1,5 ёшли бола билан боғлиқ ғайриоддий воқеа юз берди. Шифокорлар томонидан вафот этгани эълон қилинган бола орадан бир неча соат ўтиб моргда ҳали ҳам нафас олаётгани аниқланган.
Маълумотларга кўра, 8 феврал куни боланинг оила аъзолари уни Гилберт шаҳридаги уй ҳовлисида жойлашган бассейнда юзи сувга қаратилган ҳолда топган. Зудлик билан воқеа жойига полиция ва тез ёрдам ходимлари чақирилган.
Қутқарувчилар болага биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, уни шифохонага олиб боришган. Бироқ шифохонада тахминан бир соатдан сўнг унинг вафот этгани эълон қилинган. Шунга қарамай, воқеа жойида бўлган айрим полиция ходимлари болада ҳаёт аломатлари сақланиб қолганини билдирган.
Орадан қарийб беш соат ўтиб, суд-тиббиёт эксперти моргга келганида боланинг ҳали ҳам нафас олаётганини пайқаб қолган. Шундан сўнг у зудлик билан вертолёт орқали бошқа тиббиёт муассасасига етказилган.
Шифокорларнинг саъй-ҳаракатлари натижасида бола соғайиб, даволаниш курсини якунлагач уйига жавоб берилган.
Тергов давомида ҳодиса содир бўлган вақтда уй ичида марихуана ҳиди сезилгани аниқланган. Бироқ прокуратура ҳозирча боланинг ота-онасига нисбатан расмий айблов эълон қилмаган. Ҳодиса юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…