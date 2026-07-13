Ҳарбийнинг тезкор реакцияси уни пулемёт ўқидан сақлаб қолди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео Россия ҳарбийларининг ўқув машғулотлари вақтида юз берган хавфли ҳолатни акс эттирмоқда. Унда Mi-24 жанговар вертолёти учун мўлжалланган махсус пулемёт синовдан ўтказилаётган пайт тасвирланган.
Маълум бўлишича, қуролнинг кучли тепки кучи (силкиниши) тўлиқ ҳисобга олинмагани сабаб кутилмаган вазият юзага келган. Натижада пулемётнинг йўналиши кескин ўзгариб, яқин атрофда турган ҳарбийлардан бири жиддий хавф остида қолган.
Бироқ унинг чаққон ва тезкор реакцияси эҳтимолий фожианинг олдини олган. Видео қисқа фурсатда ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб фойдаланувчилар ҳарбийнинг ҳушёрлиги ва вазиятни бир зумда баҳолай олганига юқори баҳо бермоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…