Имо-ишора тилини тушунган лабрадор интернет юлдузига айланди
АҚШда яшовчи қора лабрадор ўзининг ноёб қобилияти билан ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришди. Слатер лақабли ит эшитишда нуқсони бўлган хўжайини билан бемалол мулоқот қилиш учун имо-ишора тилини ўрганиб олган.
Унинг эгаси, америкалик блогер Роберт Ҳаней болалигида эшитиш қобилиятидан айрилган. Шу сабабли у кундалик ҳаётда асосан имо-ишора тилидан фойдаланади. Вақт ўтиши билан Слатер ҳам хўжайинининг қўл ҳаракатлари, юз ифодалари ва мимикаларини тушунишни ўрганиб, буйруқларни айнан шу усулда бажарадиган бўлган.
Бугунги кунда лабрадор кўплаб ишораларни бир-биридан фарқлай олади ва Роберт билан деярли сўзсиз мулоқот қилади. У оддий буйруқларгина эмас, балки кундалик ҳаётда қўлланиладиган турли ишораларни ҳам тезда англайди.
Мазкур ит ҳақидаги видеолар ижтимоий тармоқларда миллионлаб томошаларни йиғмоқда. Фойдаланувчилар Слатернинг ақл-заковати, садоқати ва хўжайини билан ўзаро тушунишига юқори баҳо бериб, уни инсон ва ҳайвон ўртасидаги ишончнинг ёрқин намунаси сифатида эътироф этмоқда.
…