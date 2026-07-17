Нью-Йоркда тираннозавр скелети рекорд нархга сотилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Нью-Йоркдаги аукционда тахминан 67 миллион йиллик тираннозавр скелети 50,1 миллион долларга сотилди. Уни исми ошкор қилинмаган коллекционер харид қилди.
Бу динозавр қолдиқлари учун аукционларда тўланган энг юқори нарх бўлди. Аввалги рекорд 2024 йилда 44,6 миллион долларга сотилган стегозавр скелетига тегишли эди.
Сотилган скелет 183 та суякдан иборат. Унинг 61 фоизи сақланиб қолгани айтилмоқда. Қолдиқлар 2021 йилда АҚШдаги фермер хўжалигидан топилган.
Ер эгаси ҳам савдодан улуш олади. Аукциондаги натижадан кейин тираннозавр скелети динозавр қолдиқлари бозоридаги энг қиммат экспонатга айланди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…