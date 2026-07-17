Нью-Йоркда тираннозавр скелети рекорд нархга сотилди

·0·Дунё
Нью-Йоркда тираннозавр скелети рекорд нархга сотилди

Нью-Йоркдаги аукционда тахминан 67 миллион йиллик тираннозавр скелети 50,1 миллион долларга сотилди. Уни исми ошкор қилинмаган коллекционер харид қилди.

Бу динозавр қолдиқлари учун аукционларда тўланган энг юқори нарх бўлди. Аввалги рекорд 2024 йилда 44,6 миллион долларга сотилган стегозавр скелетига тегишли эди.

Сотилган скелет 183 та суякдан иборат. Унинг 61 фоизи сақланиб қолгани айтилмоқда. Қолдиқлар 2021 йилда АҚШдаги фермер хўжалигидан топилган.

Ер эгаси ҳам савдодан улуш олади. Аукциондаги натижадан кейин тираннозавр скелети динозавр қолдиқлари бозоридаги энг қиммат экспонатга айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилдиТрамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилдиБугун, 14:44АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди Бугун, 14:37Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?Бугун, 14:31Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиБугун, 14:17Россияда бензин навбатида икки киши вафот этдиРоссияда бензин навбатида икки киши вафот этдиБугун, 13:26Қаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиҚаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқландиБугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди