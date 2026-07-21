Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?

·0·Дунё
Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?

Сўнгги пайтларда кўплаб мухлислар Ламин Ямалнинг нафақат майдондаги ўйини, балки феъл-атворида ҳам сезиларли ўзгариш кузатилаётганини таъкидламоқда. Хўш, ёш футболчининг бу қадар вазмин ва ишончли бўлиб қолишига нима сабаб бўлди?

Маълумотларга кўра, Ламин ва Инес Гарсия Сантос дастлаб интернет орқали танишган. Улар учрашишдан аввал узоқ вақт ёзишиб юрган, муносабатлари эса 2026 йил бошида бошланган. Бироқ футболчи бу ҳақда узоқ вақт давомида оммага ҳеч қандай маълумот бермаган.

21 ёшли Инес Гарсия Сантос Испаниянинг Севиля шаҳрида туғилган таниқли блогер ҳисобланади. У мода, гўзаллик ва саёҳат мавзуларида контент тайёрлайди. Инес камтаринлиги, хотиржамлиги ҳамда шахсий ҳаётини омма эътиборидан четда сақлашга интилиши билан танилган.

Ispaniya terma jamoasi formasidagi qiz va qo‘lida krem tutgan qizning yonma-yon surati.

Мухлисларнинг фикрича, айнан Инес билан танишганидан кейин Ямал ҳаётида янги босқич бошланган. Илгари майдон ташқарисидаги воқеалар билан тез-тез муҳокамаларга сабаб бўлиб турадиган футболчи бугун анча босиқ ва вазмин кўринмоқда.

Бу ўзгариш унинг майдондаги ҳаракатларида ҳам сезилаётгандек. Ямал ўйин давомида янада ишончли ҳаракат қилмоқда, муҳим вазиятларда эса қарорларни хотиржам қабул қилаётгани кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Инес эса имкон қадар муҳим учрашувларда трибунадан уни қўллаб-қувватлаб келмоқда.

Lamine Yamal va bir qiz stadionda jahon chempionati kubogi bilan suratga tushmoqda.

Албатта, футболчининг муваффақиятларини фақат севги билан боғлаш тўғри бўлмайди. Бироқ мухлислар Ямал Инес билан танишганидан сўнг ҳаётда ҳам, футболда ҳам янада хотиржам ва босиқроқ кўрина бошлаганини таъкидламоқда. Балки унинг ҳаётида айнан шундай инсоннинг пайдо бўлиши ижобий ўзгаришларга туртки бергандир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?Бугун, 11:08Лифтдаги агрессив ит ижтимоий тармоқларда баҳс-мунозарага сабаб бўлдиЛифтдаги агрессив ит ижтимоий тармоқларда баҳс-мунозарага сабаб бўлдиБугун, 10:33Элбрусда фожиа: 11 ёшли бола 4200 метрдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Элбрусда фожиа: 11 ёшли бола 4200 метрдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 09:43Финалдаги мағлубиятга қарамай байрам: Аргентина дам олиш куни эълон қилдиФиналдаги мағлубиятга қарамай байрам: Аргентина дам олиш куни эълон қилдиБугун, 09:33Ҳусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилдиҲусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилдиБугун, 07:37Карл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиКарл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиБугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?