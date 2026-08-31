АҚШда 13 ёшли қизга зўравонлик қилган ўзбекистонлик ҳайдовчига ҳукм чиқарилди

·1·Дунё
АҚШда 13 ёшли қизга зўравонлик қилган ўзбекистонлик ҳайдовчига ҳукм чиқарилди

АҚШнинг Огайо штатида 2019 йилда 13 ёшли қизга нисбатан содир этилган жинсий зўравонлик иши бўйича ўзбекистонлик юк машинаси ҳайдовчиси Шавкат Абшукуров айбдор деб топилди. Бу ҳақда The Vindicator хабар берди.

Воқеа 2019 йил 12 август куни Норт-Жексон ҳудудида содир бўлган. Ўша вақтда 13 ёшда бўлган қиз уйидан чиқиб кетганидан сўнг Interstate 76 автомагистрали яқинида Абшукуров бошқарувидаги юк машинасига чиққан. Тергов маълумотларига кўра, ҳайдовчи уни юк машинасининг кабинасига олиб кириб, зўравонлик қилган. Кейин қизга йўл ҳақи учун 40 доллар берган.

Дастлаб терговчилар юк машинасини аниқлай олмаган. ДНК бўйича ўтказилган илк текширувлар ҳам гумонланувчини топишга ёрдам бермаган. Бироқ 2022 йилда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар электрон маълумотлар, жумладан, воқеа содир бўлган вақт ва жойга оид маълумотлар асосида Абшукуровга чиқишган. Қиз эса уни фотосуратлар орасида таниб олган.

Абшукуров 2022 йил 7 сентябрда қўлга олинган. Кейинчалик тергов давомида унинг телефони ва уйи бўйича тинтувлар ўтказилиб, ундан ДНК намунаси олинган. Судда эса бу намуна жабрланувчидан олинган биологик далил билан мос келгани маълум қилинди.

2026 йил 26 август куни Махонинг округи судида ҳакамлар Абшукуровни икки модда бўйича зўрлаш, одам ўғирлаш, вояга етмаган шахс билан ноқонуний жинсий алоқа ва бошқа жинсий жиноятларда айбдор деб топди. Унинг жазоси ҳали белгиланмаган.

Sud zalida ikki nafar politsiyachi va advokat yonida turgan erkak.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиВенада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиБугун, 15:38360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурдиБугун, 15:24Калифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиКалифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиБугун, 14:45Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиФранциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиБугун, 14:21«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқда«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқдаБугун, 14:12Бир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБугун, 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар