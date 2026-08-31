АҚШда 13 ёшли қизга зўравонлик қилган ўзбекистонлик ҳайдовчига ҳукм чиқарилди
АҚШнинг Огайо штатида 2019 йилда 13 ёшли қизга нисбатан содир этилган жинсий зўравонлик иши бўйича ўзбекистонлик юк машинаси ҳайдовчиси Шавкат Абшукуров айбдор деб топилди. Бу ҳақда The Vindicator хабар берди.
Воқеа 2019 йил 12 август куни Норт-Жексон ҳудудида содир бўлган. Ўша вақтда 13 ёшда бўлган қиз уйидан чиқиб кетганидан сўнг Interstate 76 автомагистрали яқинида Абшукуров бошқарувидаги юк машинасига чиққан. Тергов маълумотларига кўра, ҳайдовчи уни юк машинасининг кабинасига олиб кириб, зўравонлик қилган. Кейин қизга йўл ҳақи учун 40 доллар берган.
Дастлаб терговчилар юк машинасини аниқлай олмаган. ДНК бўйича ўтказилган илк текширувлар ҳам гумонланувчини топишга ёрдам бермаган. Бироқ 2022 йилда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар электрон маълумотлар, жумладан, воқеа содир бўлган вақт ва жойга оид маълумотлар асосида Абшукуровга чиқишган. Қиз эса уни фотосуратлар орасида таниб олган.
Абшукуров 2022 йил 7 сентябрда қўлга олинган. Кейинчалик тергов давомида унинг телефони ва уйи бўйича тинтувлар ўтказилиб, ундан ДНК намунаси олинган. Судда эса бу намуна жабрланувчидан олинган биологик далил билан мос келгани маълум қилинди.
2026 йил 26 август куни Махонинг округи судида ҳакамлар Абшукуровни икки модда бўйича зўрлаш, одам ўғирлаш, вояга етмаган шахс билан ноқонуний жинсий алоқа ва бошқа жинсий жиноятларда айбдор деб топди. Унинг жазоси ҳали белгиланмаган.
…