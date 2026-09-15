Мумбайнинг юраги: 130 йиллик BMC бош қароргоҳи ва шаҳар тарихига саёҳат

·0·Дунё
Мумбайнинг юраги: 130 йиллик BMC бош қароргоҳи ва шаҳар тарихига саёҳат

Ҳиндистон бўйлаб давом этаётган халқаро медиа-тур доирасида делегациямиз мамлакатнинг молия ва саноат пойтахти — улкан Мумбай шаҳрига етиб келди. Сафарнинг марказий тадбирларидан бири сифатида дунёдаги энг йирик шаҳар маъмуриятларидан бири ҳисобланган Бриҳанмумбай муниципал корпорацияси (BMC) бош қароргоҳида учрашув ва махсус брифинг ташкил этилди.

Меъморий дурдона ва муҳандислик мўъжизаси

1893 йилда машҳур инглиз меъмори Фредерик Уильям Стивенс лойиҳаси асосида қуриб битказилган ушбу муҳташам бино Индо-сарацин ва нео-готика услубларини ўзида мужассам этган. Унинг рўпарасида ЮНЕСКО Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган машҳур Чҳатрапати Шиважи (CST) темирйўл вокзали қад ростлаган.

Бинонинг диққатга сазовор жиҳатлари:

Баландлик ва ички гумбаз: Марказий минора ва ташқи гумбаз қарийб 72 метр (235 фут) баландликка кўтарилган. Бино ичида эса махсус акустика ва ҳаво айланиши учун мўлжалланган иккинчи — ички гумбаз қурилган бўлиб, унинг баландлиги 50 метрни ташкил этади.

Тарихий гидравлик лифт ва сирли архив: Гумбаз остида ҳукуматнинг махсус махфий архив хонаси жойлашган. Шунингдек, қарийб 130 йил олдин электр энергиясисиз ҳаракатланувчи сув босимига асосланган гидравлик лифтни ишлатиш учун ҳар бири 10 минг галлонли иккита улкан сув сақлагич барпо этилган.

Сметадан орттирилган маблағ: Қурилиш 1889 йил 23 апрелда бошланиб, 1893 йил июлда якунланган. Энг ҳайратланарлиси, ўша даврда лойиҳа учун 11 лакх 88 минг рупий ажратилган бўлса-да, аниқ ҳисоб-китоб ва маҳаллий ҳинд усталарининг меҳнати эвазига ҳақиқий харажат 11 лакх 19 минг рупийни ташкил этган — яъни қурилиш сметадан арзонроққа тушган.

Мумбай реаллиги: Кундузи 20 миллион, тунда 13 миллион аҳоли

Брифингда шаҳар расмийлари ва муҳандислари иштирокида Мумбайнинг демографик ва инфратузилмавий ҳақиқатлари очиқланди.

«Сузувчи» аҳоли оқими: Расмий рўйхатдан ўтган аҳоли сони 13 миллионга яқин бўлса-да, ҳар куни шаҳар ташқарисидан Мумбай марказига поезд ва жамоат транспортларида 7 миллиондан зиёд киши ишга келиб-кетади. Натижада кундузи шаҳар аҳолиси 20 миллиондан ошади. Шаҳарнинг кунлик ҳаёти 3 200 та шаҳарлараро поезд ва автобуслар ҳаракатига боғланган.

Чекланган ҳудуд ва Дҳарави мавзеси: Мумбай дастлаб 7 та алоҳида оролдан иборат бўлиб, кейинчалик қуруқликка айлантирилган. Ер майдони чеклангани боис шаҳар ён томонга эмас, фақат осмонўпар бинолар ҳисобига тепага қараб ўсмоқда. Дунёга машҳур Дҳарави мавзеси каби зич ҳудудларни реновация қилиш учун алоҳида давлат агентлиги (SRA) ташкил этилган бўлиб, аҳолини босқичма-босқич хавфсиз ва замонавий кўп қаватли уйларга кўчириш режалаштирилган.

Табиий офатлар ва ёмғирларга қарши кураш: Янги тизимлар

Мумбай ҳар йили муссон ёмғирлари даврида сув тошқинлари, циклонлар ва денгиз сатҳи кўтарилиши хавфига дуч келади. Шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (Disaster Management Department) дунёдаги энг илғор амалиётларни жорий этган:

«Brimstowad» ва ер ости сув омборлари: Илгари шаҳар дренаж тизими соатига атиги 25 мм ёмғирни ўтказа олган бўлса, янги насос станциялари ва улкан ер ости захира баклари ҳисобига бу кўрсаткич соатига 50 мм га етказилди. Тўпланган сувлар қайта ишланиб, денгизга хавфсиз йўналтирилади.

Иқлим бюджети: Мумбай Лондон, Осло ва Нью-Йоркдан кейин дунёда ўз «Иқлим бюджети»ни қабул қилган 4-йирик шаҳарга айланди. 2022 йилдан бошлаб шаҳарнинг 27 та департаменти барча қурилиш ва транспорт лойиҳаларини шаҳар иқлим режасига мослаштирган ҳолда амалга оширмоқда.

Тезкор хавфсизлик тармоғи: Шаҳар бўйлаб 5 мингга яқин замонавий интеллектуал видеокузатув камералари ўрнатилган. Ҳар бир туманда фавқулодда марказлар ва соғлиқни сақлаш бўлимлари узлуксиз ишламоқда, аҳоли учун 1916 ягона тезкор ишонч телефони йўлга қўйилган.

Мумбай меъморияти, унинг бой тарихи ва энг мураккаб шароитларда ҳам миллионлаб инсонларнинг хавфсизлигини таъминлаётган бошқарув тизими ҳар қандай меҳмонда улкан қизиқиш уйғотмоқда.

Ҳиндистон медиа-турининг эксклюзив лавҳаларини кузатиб боринг.

Мумбайнинг юраги: 130 йиллик BMC бош қароргоҳи ва шаҳар тарихига саёҳатМумбайнинг юраги: 130 йиллик BMC бош қароргоҳи ва шаҳар тарихига саёҳатМумбайнинг юраги: 130 йиллик BMC бош қароргоҳи ва шаҳар тарихига саёҳатМумбайнинг юраги: 130 йиллик BMC бош қароргоҳи ва шаҳар тарихига саёҳатМумбайнинг юраги: 130 йиллик BMC бош қароргоҳи ва шаҳар тарихига саёҳат
ҲиндистонБрифингМумбай
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқдиКеча, 23:08Хоқон Фидан Украинадаги уруш бутунлай қириб юбориш босқичига ўтганидан огоҳлантирдиХоқон Фидан Украинадаги уруш бутунлай қириб юбориш босқичига ўтганидан огоҳлантирдиКеча, 23:05Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...Кеча, 22:30Уйига бостириб кирган ўғрини адабини берган 82 ёшли Вилли Мерфи барчанинг эътиборига тушдиУйига бостириб кирган ўғрини адабини берган 82 ёшли Вилли Мерфи барчанинг эътиборига тушдиКеча, 22:22Чехияда ғайриоддий томоша: зинадан 300 литр вино оқизилдиЧехияда ғайриоддий томоша: зинадан 300 литр вино оқизилдиКеча, 22:04Тунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиТунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиКеча, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди