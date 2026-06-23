El capitán de la selección de Portugal y leyenda del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, ha logrado un nuevo récord asombroso. El delantero de 41 años, al anotar contra la selección de Uzbekistán, se ha convertido en el primer futbolista masculino de la historia en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes. Este resultado demuestra una vez más no solo su habilidad, sino también que ha mantenido una forma deportiva de alto nivel durante muchos años. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Este gol histórico se produjo en el sexto minuto del encuentro. Cristiano Ronaldo demostró que su precisión clínica y su instinto goleador siguen intactos, respondiendo así a los críticos. Según informa Goal.com, con este logro se adelanta a su principal rival, Lionel Messi, en un indicador importante de su histórica competencia. Esto es valorado como un ejemplo único de estabilidad y longevidad profesional.

Determinación ante las críticas

Antes de este encuentro, habían aumentado las opiniones negativas y las dudas en torno al capitán portugués. Los analistas estadísticos, señalando su racha de 10 partidos sin marcar en grandes torneos internacionales, habían cuestionado el lugar de la estrella de 41 años en el once titular. Muchos especialistas destacaron que su participación en la creación de juego había disminuido y que su condición física había bajado, sugiriendo que el delantero del Al-Nassr ya no estaba al nivel de élite.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo siempre se ha distinguido por su capacidad de crear el momento decisivo cuando los ojos del mundo están puestos en él. El gol contra Uzbekistán demostró que su sed de goles en el escenario internacional aún no se ha apagado. Esto indica que su pasión es tan fuerte como la de su torneo de debut hace veinte años.

Confianza del entrenador y ventaja táctica

El seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, continuó apoyando a su capitán a pesar de las presiones surgidas antes del partido. Martinez rechazó la idea de que el equipo jugara mejor sin Ronaldo, explicando que su presencia en el campo es tácticamente muy importante. Según el entrenador, la experiencia de Ronaldo y su capacidad para atraer a los defensores rivales juegan un papel fundamental en la creación de espacios para sus compañeros.

“Sería absurdo dejar fuera de la alineación al mejor goleador del fútbol mundial en un partido donde se necesita un gol”, afirmó Roberto Martinez. Destacó que los movimientos de Cristiano Ronaldo dentro del área y su experiencia aumentan la capacidad ofensiva general del equipo. El entrenador señaló que cada jugador tiene su responsabilidad, pero que cuando se trata de marcar goles, Cristiano sigue siendo inigualable.

Este resultado histórico es un evento inolvidable no solo para el fútbol portugués, sino también para el deporte mundial. Cristiano Ronaldo ha demostrado en la práctica que no piensa en retirarse y que seguirá rompiendo récords. Ahora ha sellado su nombre con letras de oro como el futbolista más prolífico y constante en la historia de las Copas del Mundo.