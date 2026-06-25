¿Qué tipo de capitán es Harry Kane? Gary Pallister compara al líder de Inglaterra con las leyendas

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¿Qué tipo de capitán es Harry Kane? Gary Pallister compara al líder de Inglaterra con las leyendas

Aunque el delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Munich, Harry Kane, es considerado hoy una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial, su estilo de liderazgo genera muchos debates. En una entrevista con Goal.com, el exfutbolista Gary Pallister analizó la capacidad de mando de Kane, comparándolo con capitanes legendarios del pasado. Así lo informa .

Para Pallister, Harry Kane no es el tipo de líder que grita o da instrucciones constantes a sus compañeros en el campo. Él busca ser un ejemplo a través de sus acciones y su profesionalismo. Este estilo difiere radicalmente de los líderes vocales como la leyenda del Chelsea, John Terry, o el ex capitán del Manchester United, Roy Keane. Kane prefiere centrarse en su tarea principal —marcar goles— en lugar de dejarse llevar por las emociones en el vestuario o en el terreno de juego.

Filosofía de liderazgo: la práctica es más importante que el discurso

En el mundo del fútbol, no existe un molde único para ejercer la capitanía. Mientras algunos capitanes impulsan al equipo mediante la presión psicológica, jugadores como Kane inspiran a sus compañeros con su habilidad. Actualmente, el delantero, con 81 goles con la selección de Inglaterra, está cerca de superar el récord de Peter Shilton. Pallister destacó este aspecto, afirmando que los resultados de Kane son la mayor motivación para el equipo.

No obstante, el especialista señaló que el brazalete de capitán encaja mejor en los jugadores del centro del campo. Según él, un defensa central o un centrocampista tiene la capacidad de ver todo el campo. «Creo que si no hay otro candidato digno en el equipo, el brazalete se le da al delantero. Idealmente, este rol debería ser desempeñado por futbolistas de la zona central que controlen el ritmo del juego, como Roy Keane o Patrick Vieira», afirma Pallister.

Thomas Tuchel y el Mundial 2026

Para Thomas Tuchel, recientemente nombrado seleccionador de Inglaterra, el Mundial 2026 será la prueba principal. Al comentar sobre la participación de Kane como capitán en este torneo, Pallister reflexionó sobre cómo la elección del entrenador afectará el ambiente del equipo. Los 61 goles marcados por Kane con el Bayern la temporada pasada demuestran que su estado físico sigue siendo óptimo.

Para los aficionados uzbekos, el estilo de Kane también es un tema interesante, ya que en su selección nacional la capitanía suele recaer en delanteros experimentados. La imagen de Kane como un «líder silencioso» es una tendencia nueva en el fútbol moderno, basándose más en la superioridad intelectual y técnica que en la fuerza física. Finalmente, Pallister reconoció que Harry Kane es un capitán singular, pero que nunca llegará a ser un líder «feroz» en el campo.

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