Napoli retoma los contactos con el Arsenal por el fichaje de Gabriel Jesus

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Napoli retoma los contactos con el Arsenal por el fichaje de Gabriel Jesus

El Napoli ha iniciado gestiones activas para fichar al delantero del Arsenal Gabriel Jesus con el objetivo de reforzar su ataque. La directiva del club estudia las posibilidades de contratar al brasileño y Arsenal El sitio Goal.com informa de ello.

Según la información difundida por Goal.com y el reconocido periodista Fabrizio Romano, el conjunto napolitano planea incorporar a un delantero de primer nivel por petición de su entrenador, Massimiliano Allegri. Tras la venta de Romelu Lukaku, se abrió un hueco en el ataque del club y Gabriel Jesus se convirtió en el principal objetivo.

Condiciones del fichaje y exigencias económicas

En este momento, Napoli conoce todos los requisitos y las exigencias económicas necesarios para fichar directamente al jugador. Sin embargo, aún deben darse varios pasos importantes para alcanzar un acuerdo, ya que continúan las negociaciones sobre el contrato individual y el salario del futbolista.

Al parecer, los contactos con los representantes de Gabriel Jesus todavía no han llegado a la fase final. Otros clubes también están interesados en los servicios del delantero, pero el brasileño considera atractiva la posibilidad de fichar por el equipo italiano.

Salida de jugadores y planes de futuro

Para cerrar el fichaje, el Napoli debe desprenderse primero de los jugadores que no entran en sus planes y reunir los fondos necesarios. Con este objetivo, el club planea vender a futbolistas como Lorenzo Lucca y Noa Lang para liberar espacio en el ataque.

Si las transferencias de estos jugadores se completan con éxito y se reúnen fondos suficientes, el Napoli podrá formalizar en cualquier momento el acuerdo principal para fichar a Gabriel Jesus.

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