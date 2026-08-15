Inter y Real Betis empatan sin goles en un partido amistoso

El Inter, inmerso en la última fase de preparación antes del inicio de la nueva temporada, se enfrentó al Real Betis en el estadio San Nicola de Bari. A pocos días del comienzo de la temporada 2026/2027, ambos equipos firmaron tablas y las porterías permanecieron imbatidas. El encuentro ofreció al cuerpo técnico una importante oportunidad para corregir los últimos detalles de la plantilla antes de los partidos oficiales. Así lo informa Goal.com informa .

El primer partido oficial del Inter en la nueva temporada se disputará el 23 de agosto en casa contra el Monza. Por ello, el entrenador del equipo italiano aprovechó este amistoso para probar distintas opciones del once titular y analizar a fondo el estado físico de sus jugadores. Especialmente llamó la atención que Lautaro, uno de los principales líderes del equipo, y Stones, defensa, se quedaran en el banquillo y aún no hubieran saltado al campo.

Las ocasiones peligrosas de la primera parte

El partido en Bari comenzó con un ritmo ofensivo intenso. Desde los primeros minutos empezaron a aparecer espacios en la defensa local. En el minuto 4, el defensa del Betis Héctor Bellerín sufrió una lesión y recibió atención médica durante un largo periodo, antes de verse obligado a abandonar el terreno de juego poco después. En el minuto 6, el Inter no aprovechó su primera ocasión clara de gol. Bonny, aunque estaba solo frente a la portería tras el pase de Barella, remató de cabeza desviado y desperdició una gran oportunidad.

Los visitantes tampoco se quedaron atrás y, en el minuto 8, Fornals puso a prueba al portero Martínez con un disparo preciso desde fuera del área. Poco después, en el minuto 14, el centrocampista de banda avanzó desde la derecha hacia el centro y lanzó un potente disparo con su pierna izquierda, su favorita. El balón pasó muy cerca del poste. Tras esta acción, el portero del Betis recriminó a sus compañeros que dejaran espacios abiertos en defensa.

El disparo lejano de Çalhanoğlu

En el minuto 35, el conjunto local volvió a quedarse cerca del gol. Tras recuperar el balón en el centro del campo, Hakan Çalhanoğlu ejecutó un potentísimo disparo desde unos 35 metros y con un ángulo muy cerrado. El lanzamiento del jugador del Inter pasó rozando el poste antes de salir del terreno de juego.

Tras este partido amistoso, ambos equipos pudieron extraer sus últimas conclusiones sobre su estilo de juego antes de la nueva temporada. El Inter ya centra toda su atención en el partido oficial de apertura contra el Monza, que se disputará dentro de una semana en el estadio San Siro.