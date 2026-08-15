Inter y Real Betis empatan sin goles en un partido amistoso

·0·Deportes
Inter y Real Betis empatan sin goles en un partido amistoso

El Inter, inmerso en la última fase de preparación antes del inicio de la nueva temporada, se enfrentó al Real Betis en el estadio San Nicola de Bari. A pocos días del comienzo de la temporada 2026/2027, ambos equipos firmaron tablas y las porterías permanecieron imbatidas. El encuentro ofreció al cuerpo técnico una importante oportunidad para corregir los últimos detalles de la plantilla antes de los partidos oficiales. Así lo informa Goal.com informa .

El primer partido oficial del Inter en la nueva temporada se disputará el 23 de agosto en casa contra el Monza. Por ello, el entrenador del equipo italiano aprovechó este amistoso para probar distintas opciones del once titular y analizar a fondo el estado físico de sus jugadores. Especialmente llamó la atención que Lautaro, uno de los principales líderes del equipo, y Stones, defensa, se quedaran en el banquillo y aún no hubieran saltado al campo.

Las ocasiones peligrosas de la primera parte

El partido en Bari comenzó con un ritmo ofensivo intenso. Desde los primeros minutos empezaron a aparecer espacios en la defensa local. En el minuto 4, el defensa del Betis Héctor Bellerín sufrió una lesión y recibió atención médica durante un largo periodo, antes de verse obligado a abandonar el terreno de juego poco después. En el minuto 6, el Inter no aprovechó su primera ocasión clara de gol. Bonny, aunque estaba solo frente a la portería tras el pase de Barella, remató de cabeza desviado y desperdició una gran oportunidad.

Los visitantes tampoco se quedaron atrás y, en el minuto 8, Fornals puso a prueba al portero Martínez con un disparo preciso desde fuera del área. Poco después, en el minuto 14, el centrocampista de banda avanzó desde la derecha hacia el centro y lanzó un potente disparo con su pierna izquierda, su favorita. El balón pasó muy cerca del poste. Tras esta acción, el portero del Betis recriminó a sus compañeros que dejaran espacios abiertos en defensa.

El disparo lejano de Çalhanoğlu

En el minuto 35, el conjunto local volvió a quedarse cerca del gol. Tras recuperar el balón en el centro del campo, Hakan Çalhanoğlu ejecutó un potentísimo disparo desde unos 35 metros y con un ángulo muy cerrado. El lanzamiento del jugador del Inter pasó rozando el poste antes de salir del terreno de juego.

Tras este partido amistoso, ambos equipos pudieron extraer sus últimas conclusiones sobre su estilo de juego antes de la nueva temporada. El Inter ya centra toda su atención en el partido oficial de apertura contra el Monza, que se disputará dentro de una semana en el estadio San Siro.

InterReal BetisHakan ÇalhanoğluSerie APartido Amistoso
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

No hubo goles en el duelo entre Inter y Real BetisNo hubo goles en el duelo entre Inter y Real BetisHoy, 22:39Por qué Marcus Thuram no viajó al partido contra el Real BetisPor qué Marcus Thuram no viajó al partido contra el Real BetisHoy, 22:19El Milan derrota al Manchester United en su último amistoso del veranoEl Milan derrota al Manchester United en su último amistoso del veranoHoy, 22:14El Manchester City afronta nuevos problemas para reemplazar a RodriEl Manchester City afronta nuevos problemas para reemplazar a RodriHoy, 21:39El Inter se enfrenta al Real Betis en su último amistoso antes de la temporadaEl Inter se enfrenta al Real Betis en su último amistoso antes de la temporadaHoy, 21:30Chelsea derrota a la Real Sociedad en un partido de pretemporadaChelsea derrota a la Real Sociedad en un partido de pretemporadaHoy, 21:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?