¿Por qué las ajedrecistas kazajas medallistas de plata en Samarcanda se quedaron sin premios?

Las representantes del equipo femenino de Kazajistán, que ganaron la medalla de plata en la 46ª Olimpiada de Ajedrez celebrada en Samarcanda, informaron de un problema inesperado tras finalizar la competición. El equipo terminó en segundo lugar con 18 puntos, sin perder ni una sola partida. Sin embargo, según las ajedrecistas, no recibirán un premio estatal por este resultado.

Así lo comunicó la ajedrecista kazaja Alua Nurman. Según sus palabras, las integrantes del equipo nacional podrían verse privadas no solo de un premio único por el resultado en Samarcanda, sino también de ciertos pagos estatales.

«Muy sorprendida»

Alua Nurman afirma que el equipo se enteró de esta información tras regresar a Kazajistán.

Destacó su sorpresa al escuchar, en conversaciones con los responsables deportivos, que no se otorgaría un premio estatal por el resultado de la Olimpiada.

«Al regresar a Kazajistán, me quedé muy sorprendida cuando nos dijeron que no recibiríamos un premio estatal por este logro».

La atleta señala que el problema no se limita a un premio único. Según ella, se informó que el resultado en Samarcanda tampoco les da derecho a recibir los fondos estatales que se pagan mensualmente a los deportistas.

Como motivo, se indicó que la Olimpiada de Ajedrez no está incluida en la lista de competiciones que reciben premios estatales.

Kazaja las ajedrecistas no perdieron en Samarcanda

El resultado del equipo femenino de Kazajistán es digno de mención.

Durante la Olimpiada de Samarcanda, el equipo no perdió ni un solo encuentro y finalmente sumó 18 puntos obteniendo la medalla de plata.

Es decir, el equipo logró un resultado sólido en una de las competiciones por equipos más importantes del ajedrez mundial.

Sin embargo, según la declaración de Nurman, el hecho de que la competición no esté incluida en la lista de eventos deportivos premiados por el Estado en Kazajistán impide el incentivo financiero por la medalla de plata.

«¿Por qué la Olimpiada no está en la lista?»

Alua Nurman dirigió esta misma pregunta a los responsables deportivos.

Destaca que la Olimpiada de Ajedrez es una de las principales competiciones por equipos para los ajedrecistas, donde participan las naciones líderes del mundo.

Por ello, la atleta solicita aclaraciones sobre por qué este torneo no ha sido incluido en la lista de competiciones con premios estatales.

La pregunta de Nurman no es solo sobre los premios.

También se interesó por cómo se puede resolver la situación y si existe la posibilidad de incluir la Olimpiada de Ajedrez en la lista estatal correspondiente en el futuro.

La Olimpiada de Samarcanda terminó de forma histórica para Uzbekistán

46ª Olimpiada de Ajedrez se celebró en Samarcanda del 16 al 27 de septiembre. La competición también concluyó con un gran éxito para el país anfitrión, Uzbekistán.

El equipo masculino de Uzbekistán se proclamó campeón olímpico, logrando otra gran victoria en su historia.

Nodirbek Abdusattorov y los demás miembros del equipo mostraron un alto nivel durante la competición y se llevaron el campeonato.

El equipo femenino de Kazajistán, con su medalla de plata, se convirtió en uno de los mejores equipos de la Olimpiada de Samarcanda.

En Uzbekistán, los campeones fueron galardonados con grandes premios

Tras la Olimpiada de Samarcanda, los campeones uzbekos recibieron una gran atención a nivel estatal.

El presidente Shavkat Mirziyoyev otorgó títulos honoríficos a los miembros del equipo masculino de Uzbekistán.

Además, como regalo presidencial, los campeones recibieron automóviles Volkswagen, casas tipo cabaña y un premio en efectivo de 200 000 dólares. Estos premios fueron uno de los eventos que demostraron que el ajedrez cuenta con el apoyo de la política estatal en Uzbekistán.

La Olimpiada de Samarcanda terminó así con resultados diferentes para los dos países vecinos: mientras que Uzbekistán hizo historia con el campeonato y grandes premios estatales, la medalla de plata del equipo femenino de Kazajistán planteó dudas sobre el sistema de premios del país.

Ahora se espera una respuesta de los responsables deportivos.

Tras la declaración de Alua Nurman, la pregunta principal sigue abierta:

¡¿Por qué la Olimpiada de Ajedrez no está incluida en la lista de competiciones con premios estatales en Kazajistán? Por ahora, no se han ofrecido comentarios oficiales de los responsables deportivos de Kazajistán sobre este asunto.

Por lo tanto, las opiniones de Nurman deben tomarse como la postura personal de la ajedrecista. La evaluación jurídica final sobre el estatus de la competición, el procedimiento de premiación y los pagos estatales será determinada por los comentarios oficiales de las autoridades kazajas correspondientes.

Sin embargo, el resultado en Samarcanda demostró una cosa con claridad:

la medalla de plata en la Olimpiada de Ajedrez fue un gran logro deportivo para el equipo femenino de Kazajistán. Ahora, las ajedrecistas esperan una respuesta sobre cómo será valorado este logro por el Estado. Butunjahon Shaxmat Olimpiadasidagi kumush medal Qozog‘iston ayollar terma jamoasi uchun katta sport yutug‘i bo‘ldi. Endi shaxmatchilar ushbu yutuq davlat tomonidan qanday baholanishiga javob kutmoqda.