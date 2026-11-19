La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha anunciado los nombres de los mejores futbolistas del año. En la distribución de premios, los representantes de Corea del Sur e Irán recibieron una atención especial: Lee Kang-in fue nombrado mejor jugador asiático que juega en el extranjero por segundo año consecutivo, mientras que Alireza Beiranvand obtuvo uno de los premios individuales más prestigiosos del continente, logrando un resultado histórico para los porteros.

Lee Kang-in es el mejor por segundo año consecutivo

El miembro de la selección nacional de Corea del Sur, Lee Kang-in, de 25 años, retuvo el título de mejor jugador asiático que compite en el extranjero. Esta es la segunda vez consecutiva que gana el premio en esta categoría.

El talentoso centrocampista se ha convertido en uno de los representantes más destacados del fútbol europeo en los últimos años. En julio, se trasladó del club parisino PSG al equipo español Atlético de Madrid.

Alireza Beiranvand es el futbolista del año en Asia

El portero iraní de 34 años, Alireza Beiranvand, fue nombrado futbolista del año en Asia. El representante del club Tractor entró en la historia del fútbol como el primer portero en ganar este galardón.

Este resultado significa que el portero ha logrado uno de los reconocimientos individuales más altos del fútbol continental. La victoria de Beiranvand se considera un evento histórico de especial importancia no solo para el fútbol iraní, sino también para los porteros asiáticos.

¿Qué tan justas creen que fueron las elecciones de la Confederación Asiática de Fútbol este año y tienen los futbolistas uzbekos posibilidades de ganar en estas nominaciones el próximo año? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!