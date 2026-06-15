Helicópteros chocan en Brasil: Oliver Tree fallecido

Al menos 6 personas murieron tras una colisión en el aire entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil. Se informa que el cantante estadounidense Oliver Tree se encuentra entre las víctimas.

El incidente ocurrió el 14 de junio. Según información preliminar, los helicópteros chocaron por razones desconocidas durante el vuelo. Tras la colisión, uno de ellos perdió el control y se estrelló en el estacionamiento de un concesionario de vehículos eléctricos.

Como resultado, se produjo un incendio que dañó decenas de automóviles. Los testigos afirman que se escuchó una fuerte explosión en el lugar y que el humo cubrió el área en poco tiempo.

Según los informes, el bloguero argentino Gaspar Prim también se encuentra entre los fallecidos. Las autoridades competentes están investigando las causas del accidente aéreo. Se espera que los detalles exactos se anuncien en los próximos días.