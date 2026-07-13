Un labrador que entiende el lenguaje de señas se convierte en estrella de Internet

Un labrador negro que vive en Estados Unidos ha alcanzado la fama en las redes sociales gracias a su habilidad única. Slater, el perro, aprendió el lenguaje de señas para comunicarse fácilmente con su dueño con discapacidad auditiva.

Su dueño, el bloguero estadounidense Robert Haney, perdió la audición durante su infancia. Por ello, utiliza principalmente el lenguaje de señas en su vida diaria. Con el tiempo, Slater aprendió a entender los gestos, las expresiones faciales y la mímica de su dueño, ejecutando las órdenes de esa manera.

Hoy en día, el labrador es capaz de distinguir muchas señas y se comunica con Robert casi sin palabras. Entiende rápidamente no solo órdenes simples, sino también diversos gestos utilizados en la vida cotidiana.

Los videos sobre este perro están acumulando millones de visitas en las redes sociales. Usuarios Al valorar la inteligencia, la lealtad y la complicidad de Slater con su dueño, los usuarios lo reconocen como un ejemplo brillante de la confianza entre humanos y animales.