Conductor uzbeko condenado en EE. UU. por agredir a una menor de 13 años

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Conductor uzbeko condenado en EE. UU. por agredir a una menor de 13 años

En el estado de Ohio, EE. UU., Shavkat Abshukurov, un camionero de origen uzbeko, fue declarado culpable de agresión sexual contra una menor de 13 años ocurrida en 2019. Así lo informó The Vindicator.

El incidente ocurrió el 12 de agosto de 2019 en el área de North Jackson. La menor, que entonces tenía 13 años, se había escapado de casa y subió al camión de Abshukurov cerca de la autopista Interestatal 76. Según la investigación, el conductor la llevó a la cabina del camión y la agredió, dándole luego 40 dólares para el transporte.

Inicialmente, los investigadores no pudieron identificar el camión. Las primeras pruebas de ADN tampoco ayudaron a localizar al sospechoso. Sin embargo, en 2022, las autoridades lograron dar con Abshukurov gracias a datos electrónicos, incluyendo información sobre el lugar y la hora del suceso. La víctima lo identificó entre varias fotografías.

Abshukurov fue detenido el 7 de septiembre de 2022. Posteriormente, se realizaron registros en su domicilio y teléfono, obteniéndose una muestra de ADN. En el juicio, se confirmó que dicha muestra coincidía con la evidencia biológica recolectada de la víctima.

El 26 de agosto de 2026, en el tribunal del condado de Mahoning, el jurado declaró a Abshukurov culpable de dos cargos de violación, secuestro, relaciones sexuales ilegales con una menor y otros delitos sexuales. Su sentencia aún no ha sido dictada.

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