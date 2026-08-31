Roban en un museo de Viena un collar egipcio con 673 diamantes

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Roban en un museo de Viena un collar egipcio con 673 diamantes

Un valioso collar adornado con 673 diamantes, vinculado a la reina egipcia Nazli Sabri, fue robado del Museo de Artes Aplicadas (MAK) de Viena, Austria. El incidente ocurrió el 27 de agosto durante el horario de apertura del museo, según informó The Guardian.

Según la policía, dos hombres ingresaron al museo como visitantes. Utilizaron un martillo para romper la vitrina donde se exhibía la joya y huyeron con el collar. Nadie resultó herido durante el suceso. Se está buscando a los sospechosos basándose en las imágenes de las cámaras de seguridad.

El collar, hecho de platino, está engastado con 673 diamantes que suman más de 200 quilates. Fue creado en 1939 por la famosa casa de joyería parisina Van Cleef & Arpels. Se sabe que la reina egipcia Nazli Sabri lo lució en la boda de su hija.

Un lujoso collar de color plateado adornado con numerosos diamantes pequeños y grandes.

Esta joya fue vendida por 4,3 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en Nueva York en 2015.

El collar formaba parte de una exposición de joyas de Van Cleef & Arpels. Tras el robo, la exposición fue cerrada temporalmente y la policía austriaca trabaja en la identificación y captura de los sospechosos.

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