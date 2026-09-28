En Turquía, educadores protegen a niños durante un terremoto de magnitud 5,4

El 24 de septiembre, un terremoto de magnitud 5,4 sacudió el distrito de Karaköprü, en la provincia de Şanlıurfa, Turquía. El sismo se registró alrededor de las 10:40 y se sintió en otras partes de la provincia.

Durante el sismo, se vivió una situación de alarma en guarderías y escuelas. Las imágenes de cámaras de seguridad difundidas en redes sociales muestran al personal de las guarderías corriendo hacia los niños para protegerlos.

En particular, en una de las guarderías del distrito de Karaköprü, cuando comenzó el temblor, los educadores se inclinaron sobre los niños para intentar resguardarlos. Una vez finalizado el sismo, el personal tomó a los niños en brazos y los evacuó del edificio.

Otro video muestra a empleados entrando a las aulas de otra guardería para llevar a los niños a un lugar seguro.

Los videos de estos incidentes se hicieron virales en redes sociales, destacando las acciones del personal de las guarderías para proteger a los niños durante el terremoto.