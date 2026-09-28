En Turquía, educadores protegen a niños durante un terremoto de magnitud 5,4

·1·Mundo
En Turquía, educadores protegen a niños durante un terremoto de magnitud 5,4

El 24 de septiembre, un terremoto de magnitud 5,4 sacudió el distrito de Karaköprü, en la provincia de Şanlıurfa, Turquía. El sismo se registró alrededor de las 10:40 y se sintió en otras partes de la provincia.

Durante el sismo, se vivió una situación de alarma en guarderías y escuelas. Las imágenes de cámaras de seguridad difundidas en redes sociales muestran al personal de las guarderías corriendo hacia los niños para protegerlos.

En particular, en una de las guarderías del distrito de Karaköprü, cuando comenzó el temblor, los educadores se inclinaron sobre los niños para intentar resguardarlos. Una vez finalizado el sismo, el personal tomó a los niños en brazos y los evacuó del edificio.

Otro video muestra a empleados entrando a las aulas de otra guardería para llevar a los niños a un lugar seguro.

Los videos de estos incidentes se hicieron virales en redes sociales, destacando las acciones del personal de las guarderías para proteger a los niños durante el terremoto.

Distrito de KaraköprüTerremotoŞanlıurfaGuarderíaProtección
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Empleados de guardería bajo los focos tras proteger a niños durante un fuerte terremoto en TurquíaEmpleados de guardería bajo los focos tras proteger a niños durante un fuerte terremoto en TurquíaHoy 15:51Más de 60 sismos registrados en un día: temblores en serie en el sur de CaliforniaMás de 60 sismos registrados en un día: temblores en serie en el sur de California13 septiembre 18:09Ronaldo envía un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en un terremotoRonaldo envía un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en un terremoto5 julio 18:19Un terremoto de magnitud 7,4 sacude México, se emitió una alerta de tsunamiUn terremoto de magnitud 7,4 sacude México, se emitió una alerta de tsunami18 julio 13:03Fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado en JapónFuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado en Japón20 abril 14:00Una tortuga de casi 100 años hace historia: ¡se convierte en madre por primera vez de 16 crías!Una tortuga de casi 100 años hace historia: ¡se convierte en madre por primera vez de 16 crías!Hoy 16:02
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo