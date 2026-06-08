El Pentágono añade a Alibaba, Baidu y BYD a la lista negra

El Departamento de Defensa de EE. UU. (Pentágono) ha ampliado su lista de empresas que apoyan al ejército chino. La lista actualizada ahora incluye a Alibaba, Baidu, el fabricante de vehículos eléctricos BYD y la empresa de robótica Unitree. Se espera que esta decisión complique significativamente la cooperación entre las empresas estadounidenses y estas organizaciones. Según Techcrunch.com informa .

Esta lista, conocida como 1260H, se estableció bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2021. Es una de las herramientas clave que utiliza el gobierno de EE. UU. para imponer restricciones a los gigantes tecnológicos chinos. El número de empresas en la lista ha alcanzado ahora 188, lo que podría intensificar aún más las tensiones económicas entre los dos países.

Casi todos los grandes participantes del sector de la inteligencia artificial en China, incluido Tencent, que se añadió el año pasado, están ahora bajo la supervisión del Pentágono. Baidu es líder no solo en motores de búsqueda, sino también en vehículos autónomos. Mientras tanto, la administración de Donald Trump había impuesto aranceles del 100 % a los vehículos eléctricos importados de China.

Otros representantes de la industria automotriz no quedaron fuera de las restricciones. Junto con BYD, Nio, el fabricante de baterías CALB Group y EVE Energy también han sido añadidos a la lista. Además, el fabricante de sensores lidar Robosense se unió a la lista tras su competidor Hesai. Hasta ahora, empresas como Alibaba, Baidu y BYD no han emitido declaraciones oficiales sobre esta situación.