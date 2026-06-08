El Pentágono añade a Alibaba, Baidu y BYD a la lista negra

·10·Tecnología
El Pentágono añade a Alibaba, Baidu y BYD a la lista negra

El Departamento de Defensa de EE. UU. (Pentágono) ha ampliado su lista de empresas que apoyan al ejército chino. La lista actualizada ahora incluye a Alibaba, Baidu, el fabricante de vehículos eléctricos BYD y la empresa de robótica Unitree. Se espera que esta decisión complique significativamente la cooperación entre las empresas estadounidenses y estas organizaciones. Según Techcrunch.com informa .

Esta lista, conocida como 1260H, se estableció bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2021. Es una de las herramientas clave que utiliza el gobierno de EE. UU. para imponer restricciones a los gigantes tecnológicos chinos. El número de empresas en la lista ha alcanzado ahora 188, lo que podría intensificar aún más las tensiones económicas entre los dos países.

Casi todos los grandes participantes del sector de la inteligencia artificial en China, incluido Tencent, que se añadió el año pasado, están ahora bajo la supervisión del Pentágono. Baidu es líder no solo en motores de búsqueda, sino también en vehículos autónomos. Mientras tanto, la administración de Donald Trump había impuesto aranceles del 100 % a los vehículos eléctricos importados de China.

Otros representantes de la industria automotriz no quedaron fuera de las restricciones. Junto con BYD, Nio, el fabricante de baterías CALB Group y EVE Energy también han sido añadidos a la lista. Además, el fabricante de sensores lidar Robosense se unió a la lista tras su competidor Hesai. Hasta ahora, empresas como Alibaba, Baidu y BYD no han emitido declaraciones oficiales sobre esta situación.

PentágonoAlibabaBaiduBYDChina
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

WWDC 2026: Una nueva era para Apple Intelligence, iOS 27 y SiriWWDC 2026: Una nueva era para Apple Intelligence, iOS 27 y SiriHoy, 19:02La NASA lista para la misión Artemis III: Motores entregados para el cohete SLSLa NASA lista para la misión Artemis III: Motores entregados para el cohete SLSAyer, 18:56Apple Intelligence actualizado: iPhone ahora edita texto e imágenes automáticamenteApple Intelligence actualizado: iPhone ahora edita texto e imágenes automáticamenteAyer, 18:50Apple facilita el reparto de la cuenta con Siri y la CámaraApple facilita el reparto de la cuenta con Siri y la CámaraAyer, 18:29OpenAI y Anthropic contratan activamente expertos extranjeros debido a la escasez de talentoOpenAI y Anthropic contratan activamente expertos extranjeros debido a la escasez de talentoAyer, 18:27Apple permite a los padres supervisar el uso del iPhone por sus hijosApple permite a los padres supervisar el uso del iPhone por sus hijosAyer, 18:27
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado