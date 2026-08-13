Instagram renueva su logotipo tipográfico

·11·Tecnología
Instagram renueva su logotipo tipográfico

La popular red social Instagram ha rediseñado profundamente su logotipo tipográfico, o wordmark, que se había mantenido sin cambios durante diez años. Esta modificación se considera un paso importante para modernizar la imagen visual de la plataforma y ofrecer a los usuarios una nueva experiencia estética. Techcrunch.com informa de ello.

Según información de ixbt.com, la presentación del nuevo diseño fue anunciada por Adam Mosseri, responsable de la empresa, en Instagram y Threads. En su declaración, destacó que el nuevo logotipo tiene un aspecto más marcado y moderno que el anterior, aunque mantiene el respeto por el original.

La nueva fuente y sus características

Aunque el antiguo logotipo conservó su relevancia durante diez años, con el tiempo empezó a parecer algo anticuado. Por ello, Meta decidió adaptarlo a las exigencias actuales. El nuevo logotipo tipográfico incorpora elementos que recuerdan a la escritura manuscrita, con curvas de estilo retro en las letras «s», «r» y «g».

Cabe destacar que la elección de la fuente generó diversos debates entre los usuarios. Mientras algunos elogian la nueva forma de las letras, otros bromean con que la forma particular de la «r» puede hacer que el nombre se lea como «Instagzam». Aun así, la marca Instagram es tan reconocible que la mayoría de los usuarios la identifica de inmediato, independientemente de los adornos gráficos.

Reacciones de los usuarios y próximos planes

Por lo general, cuando las grandes marcas cambian sus logotipos, la audiencia muestra cierta resistencia o confusión. Esta vez, el diseño actualizado también recibió comentarios positivos y críticas. Algunos señalan que los miembros de las generaciones más jóvenes, que no han aprendido escritura manuscrita, podrían tener dificultades para entender la forma de la letra «s», que recuerda a la vela de un pequeño barco.

Recordemos que Instagram realizó sus últimos cambios importantes de diseño en 2016. Entonces se introdujo un icono con un degradado de colores llamativo, abandonando la clásica imagen de una cámara marrón. Por ahora, los representantes de Meta no han aclarado si las aplicaciones del icono u otros elementos de la interfaz también cambiarán en el futuro.

InstagramAdam MosseriTecnologíaDiseñoRed Social
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Yandex Market lanza la entrega «Po kliku» de ropa con pago posteriorYandex Market lanza la entrega «Po kliku» de ropa con pago posteriorHoy, 20:58Microsoft fusiona las aplicaciones Copilot y abandona las funciones de IA que no han tenido éxitoMicrosoft fusiona las aplicaciones Copilot y abandona las funciones de IA que no han tenido éxitoHoy, 20:52Robot de cócteles Bartesian: ¿a quién le hace falta realmente este gadget de 300 dólaresRobot de cócteles Bartesian: ¿a quién le hace falta realmente este gadget de 300 dólaresHoy, 20:28China moviliza satélites Fengyun para vigilar el tifón «Delfin»China moviliza satélites Fengyun para vigilar el tifón «Delfin»Hoy, 20:26NVIDIA prepara un plan de 500.000 millones de dólares para centros de datos de IANVIDIA prepara un plan de 500.000 millones de dólares para centros de datos de IAHoy, 20:22En Tashkent, Yandex Maps empieza a mostrar rutas sombreadas para peatonesEn Tashkent, Yandex Maps empieza a mostrar rutas sombreadas para peatonesHoy, 19:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños