Instagram renueva su logotipo tipográfico

La popular red social Instagram ha rediseñado profundamente su logotipo tipográfico, o wordmark, que se había mantenido sin cambios durante diez años. Esta modificación se considera un paso importante para modernizar la imagen visual de la plataforma y ofrecer a los usuarios una nueva experiencia estética. Techcrunch.com informa de ello.

Según información de ixbt.com, la presentación del nuevo diseño fue anunciada por Adam Mosseri, responsable de la empresa, en Instagram y Threads. En su declaración, destacó que el nuevo logotipo tiene un aspecto más marcado y moderno que el anterior, aunque mantiene el respeto por el original.

La nueva fuente y sus características

Aunque el antiguo logotipo conservó su relevancia durante diez años, con el tiempo empezó a parecer algo anticuado. Por ello, Meta decidió adaptarlo a las exigencias actuales. El nuevo logotipo tipográfico incorpora elementos que recuerdan a la escritura manuscrita, con curvas de estilo retro en las letras «s», «r» y «g».

Cabe destacar que la elección de la fuente generó diversos debates entre los usuarios. Mientras algunos elogian la nueva forma de las letras, otros bromean con que la forma particular de la «r» puede hacer que el nombre se lea como «Instagzam». Aun así, la marca Instagram es tan reconocible que la mayoría de los usuarios la identifica de inmediato, independientemente de los adornos gráficos.

Reacciones de los usuarios y próximos planes

Por lo general, cuando las grandes marcas cambian sus logotipos, la audiencia muestra cierta resistencia o confusión. Esta vez, el diseño actualizado también recibió comentarios positivos y críticas. Algunos señalan que los miembros de las generaciones más jóvenes, que no han aprendido escritura manuscrita, podrían tener dificultades para entender la forma de la letra «s», que recuerda a la vela de un pequeño barco.

Recordemos que Instagram realizó sus últimos cambios importantes de diseño en 2016. Entonces se introdujo un icono con un degradado de colores llamativo, abandonando la clásica imagen de una cámara marrón. Por ahora, los representantes de Meta no han aclarado si las aplicaciones del icono u otros elementos de la interfaz también cambiarán en el futuro.