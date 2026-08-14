¿Será difícil acostumbrarse? El nuevo logotipo de Instagram y los debates en internet

·13·Tecnología
¿Será difícil acostumbrarse? El nuevo logotipo de Instagram y los debates en internet

El servicio de intercambio de fotos y vídeos más popular del mundo — Instagram ha renovado profundamente por primera vez su logotipo textual oficial (wordmark), tras casi una década sin cambios.

Este inesperado rediseño visual de la red social afectó directamente a la forma escrita del nombre del servicio en su identidad de marca.

Se conserva el estilo manuscrito, pero cambia la geometría

Los diseñadores conservaron por completo la clásica base manuscrita, familiar para todos, pero trabajaron a fondo elementos individuales de las letras. En la nueva versión, las letras tienen un aspecto más definido, geométricamente más refinado y moderno.

La empresa Meta señala que con este paso busca conservar el vínculo visual e histórico del nuevo logotipo con la anterior identidad corporativa de Instagram.

¿Será difícil acostumbrarse? El nuevo logotipo de Instagram y los debates en internet

Cabe destacar que la actualización afecta precisamente a la inscripción textual «Instagram» El conocido icono de la aplicación, con la imagen de una cámara y su característico degradado, permanece sin cambios.

Reacciones contundentes de los usuarios y debates

Esta actualización del logotipo de Instagram provocó de inmediato intensos debates entre los usuarios de la red social.

Como el anterior logotipo textual se mantuvo sin cambios durante casi 10 años, a muchos les cuesta acostumbrarse al nuevo diseño. Una parte de la audiencia valora positivamente su geometría moderna y minimalista, mientras que otros consideran poco familiar la nueva inscripción y han comenzado a comparar la forma de algunas letras con otros símbolos.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple envió a los usuarios una alerta sobre un ataque de programas espía mercenariosApple envió a los usuarios una alerta sobre un ataque de programas espía mercenariosHoy, 02:51Xiaomi presenta un nuevo masajeador de tres cabezalesXiaomi presenta un nuevo masajeador de tres cabezalesHoy, 01:59Pakistán presenta su primer rover lunar Jinnah-1Pakistán presenta su primer rover lunar Jinnah-1Ayer, 23:54Estalla un conflicto inesperado entre agentes de inteligencia artificialEstalla un conflicto inesperado entre agentes de inteligencia artificialAyer, 23:29X abre el código fuente de su algoritmo de clasificación y permite comprobar el shadowbanX abre el código fuente de su algoritmo de clasificación y permite comprobar el shadowbanAyer, 21:26Europa Occidental vivió el verano más caluroso de su historiaEuropa Occidental vivió el verano más caluroso de su historiaAyer, 21:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños