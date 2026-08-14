¿Será difícil acostumbrarse? El nuevo logotipo de Instagram y los debates en internet

El servicio de intercambio de fotos y vídeos más popular del mundo — Instagram ha renovado profundamente por primera vez su logotipo textual oficial (wordmark), tras casi una década sin cambios.

Este inesperado rediseño visual de la red social afectó directamente a la forma escrita del nombre del servicio en su identidad de marca.

Se conserva el estilo manuscrito, pero cambia la geometría

Los diseñadores conservaron por completo la clásica base manuscrita, familiar para todos, pero trabajaron a fondo elementos individuales de las letras. En la nueva versión, las letras tienen un aspecto más definido, geométricamente más refinado y moderno.

La empresa Meta señala que con este paso busca conservar el vínculo visual e histórico del nuevo logotipo con la anterior identidad corporativa de Instagram.

Cabe destacar que la actualización afecta precisamente a la inscripción textual «Instagram» El conocido icono de la aplicación, con la imagen de una cámara y su característico degradado, permanece sin cambios.

Reacciones contundentes de los usuarios y debates

Esta actualización del logotipo de Instagram provocó de inmediato intensos debates entre los usuarios de la red social.

Como el anterior logotipo textual se mantuvo sin cambios durante casi 10 años, a muchos les cuesta acostumbrarse al nuevo diseño. Una parte de la audiencia valora positivamente su geometría moderna y minimalista, mientras que otros consideran poco familiar la nueva inscripción y han comenzado a comparar la forma de algunas letras con otros símbolos.

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