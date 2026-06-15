Collision d'hélicoptères au Brésil : Oliver Tree est décédé

Au moins 6 personnes sont mortes suite à une collision en plein vol entre deux hélicoptères à Rio de Janeiro, au Brésil. Il est rapporté que le chanteur américain Oliver Tree figure parmi les victimes.

L'incident a eu lieu le 14 juin. Selon les premières informations, les hélicoptères sont entrés en collision pour des raisons inconnues pendant le vol. Après le choc, l'un d'eux a perdu le contrôle et s'est écrasé sur le parking d'une concession de véhicules électriques.

Un incendie s'est déclaré, endommageant des dizaines de voitures. Des témoins ont déclaré avoir entendu une forte explosion sur les lieux, et la zone a été rapidement recouverte de fumée.

Selon les informations, le blogueur argentin Gaspar Prim fait également partie des victimes. Les autorités compétentes mènent actuellement une enquête sur les causes de l'accident aérien. Les causes exactes devraient être annoncées dans les prochains jours.