Collision d'hélicoptères au Brésil : Oliver Tree est décédé

·40·Monde
Collision d'hélicoptères au Brésil : Oliver Tree est décédé

Au moins 6 personnes sont mortes suite à une collision en plein vol entre deux hélicoptères à Rio de Janeiro, au Brésil. Il est rapporté que le chanteur américain Oliver Tree figure parmi les victimes.

L'incident a eu lieu le 14 juin. Selon les premières informations, les hélicoptères sont entrés en collision pour des raisons inconnues pendant le vol. Après le choc, l'un d'eux a perdu le contrôle et s'est écrasé sur le parking d'une concession de véhicules électriques.

Un incendie s'est déclaré, endommageant des dizaines de voitures. Des témoins ont déclaré avoir entendu une forte explosion sur les lieux, et la zone a été rapidement recouverte de fumée.

Selon les informations, le blogueur argentin Gaspar Prim fait également partie des victimes. Les autorités compétentes mènent actuellement une enquête sur les causes de l'accident aérien. Les causes exactes devraient être annoncées dans les prochains jours.

Oliver TreeRio de JaneiroBrésilGaspar Prim
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La vérité derrière le khôl des pharaons : des secrets vieux de 4000 ans révélésLa vérité derrière le khôl des pharaons : des secrets vieux de 4000 ans révélésAujourd'hui, 08:54Un âne en parapente : une vidéo fait sensation sur les réseaux sociauxUn âne en parapente : une vidéo fait sensation sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 08:30La Suisse veut-elle limiter sa population à 10 millions d'habitants ?La Suisse veut-elle limiter sa population à 10 millions d'habitants ?Aujourd'hui, 07:12Le président turc salue l'accord conclu entre les États-Unis et l'IranLe président turc salue l'accord conclu entre les États-Unis et l'IranAujourd'hui, 07:00Des serpents robots commencent à surveiller les réseaux électriques en ChineDes serpents robots commencent à surveiller les réseaux électriques en ChineAujourd'hui, 06:57Trump annonce la conclusion d'un « grand accord » avec l'IranTrump annonce la conclusion d'un « grand accord » avec l'IranAujourd'hui, 06:57
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal