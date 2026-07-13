Un labrador qui comprend la langue des signes devient une star d'Internet

·50·Monde
Un labrador qui comprend la langue des signes devient une star d'Internet

Un labrador noir vivant aux États-Unis a acquis une grande popularité sur les réseaux sociaux grâce à ses capacités uniques. Slater, le chien, a appris la langue des signes pour communiquer facilement avec son maître malentendant.

Son propriétaire, le blogueur américain Robert Haney, a perdu l'audition durant son enfance. Pour cette raison, il utilise principalement la langue des signes au quotidien. Avec le temps, Slater a appris à comprendre les gestes, les expressions faciales et la mimique de son maître, exécutant les ordres de cette manière précise.

Aujourd'hui, le labrador est capable de distinguer de nombreux signes et communique avec Robert presque sans mots. Il comprend rapidement non seulement des ordres simples, mais aussi divers gestes utilisés dans la vie courante.

Les vidéos sur ce chien cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux. Utilisateurs Saluant l'intelligence, la loyauté et la complicité de Slater avec son maître, les internautes le considèrent comme un exemple brillant de la confiance entre l'homme et l'animal.

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