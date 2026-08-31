Un chauffeur ouzbek condamné aux États-Unis pour avoir agressé une mineure de 13 ans

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Un chauffeur ouzbek condamné aux États-Unis pour avoir agressé une mineure de 13 ans

Dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, Shavkat Abshukurov, un chauffeur de camion ouzbek, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une mineure de 13 ans en 2019. C'est ce qu'a rapporté The Vindicator.

L'incident a eu lieu le 12 août 2019 dans la région de North Jackson. La jeune fille, alors âgée de 13 ans, avait fugué de chez elle avant de monter dans le camion d'Abshukurov près de l'autoroute Interstate 76. Selon l'enquête, le chauffeur l'a fait entrer dans la cabine du camion pour l'agresser, avant de lui donner 40 dollars pour le trajet.

Initialement, les enquêteurs n'avaient pas réussi à identifier le camion. Les premiers tests ADN n'avaient pas non plus permis de retrouver le suspect. Cependant, en 2022, les forces de l'ordre ont pu remonter jusqu'à Abshukurov grâce à des données électroniques, notamment celles liées au lieu et à l'heure de l'incident. La victime l'a ensuite identifié parmi plusieurs photos.

Abshukurov a été arrêté le 7 septembre 2022. Par la suite, des perquisitions ont été menées à son domicile et sur son téléphone, et un échantillon d'ADN a été prélevé. Au tribunal, il a été révélé que cet échantillon correspondait aux preuves biologiques recueillies sur la victime.

Le 26 août 2026, devant le tribunal du comté de Mahoning, les jurés ont reconnu Abshukurov coupable de deux chefs d'accusation de viol, d'enlèvement, de rapports sexuels illégaux avec une mineure et d'autres crimes sexuels. Sa peine n'a pas encore été prononcée.

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Charos
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