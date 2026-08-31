Un collier égyptien de 673 diamants volé dans un musée de Vienne

Un précieux collier orné de 673 diamants, ayant appartenu à la reine égyptienne Nazli Sabri, a été volé au Musée des arts appliqués (MAK) de Vienne, en Autriche. L'incident a eu lieu le 27 août pendant les heures d'ouverture du musée, rapporte The Guardian.

Selon la police, deux hommes sont entrés dans le musée en tant que visiteurs. Ils ont brisé la vitrine contenant le bijou à l'aide d'un marteau et se sont enfuis avec le collier. Personne n'a été blessé lors de l'incident. Une recherche des suspects est en cours sur la base des images de vidéosurveillance.

Le collier en platine est serti de 673 diamants, pesant au total plus de 200 carats. Il a été créé en 1939 par la célèbre maison de joaillerie parisienne Van Cleef & Arpels. Il est rapporté que le collier a été porté par la reine égyptienne Nazli Sabri lors du mariage de sa fille.

Ce bijou a été vendu pour 4,3 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's à New York en 2015.

Le collier était exposé dans le cadre d'une exposition de bijoux Van Cleef & Arpels. Après le vol, l'exposition a été temporairement fermée et la police autrichienne travaille à l'identification et à l'arrestation des suspects.