Des téléphones Garfield s'échouent sur les côtes françaises depuis 45 ans

·1·Monde
Des téléphones Garfield s'échouent sur les côtes françaises depuis 45 ans

Depuis les années 1980, des téléphones orange en forme de chat Garfield et leurs pièces détachées s'échouent sur les plages de la région Bretagne, en France. Ce phénomène étrange attire l'attention des habitants et des écologistes depuis des décennies. Un nouveau documentaire, sorti le 19 juin 2026, met à nouveau en lumière cet événement.

Pendant longtemps, l'origine de ces téléphones est restée un mystère. En 2019, un agriculteur local, René Morvan, a raconté avoir vu, durant son enfance dans les années 1980, les restes d'un conteneur dans une grotte côtière après une violente tempête. Par la suite, des écologistes ont inspecté la grotte et y ont trouvé plus de 20 téléphones Garfield intacts ainsi que diverses pièces.

Une collection de téléphones Garfield orange, brisés et intacts, sur le sable de la plage.

Il s'est avéré qu'un conteneur rempli de téléphones avait été perdu en mer il y a des décennies. Par la suite, les téléphones à l'intérieur sont progressivement sortis de la grotte sous l'effet des vagues pour s'échouer sur le rivage.

Les téléphones Garfield sont encore mentionnés dans des reportages sur la région en 2026. Les créateurs du nouveau documentaire ont étudié les événements liés aux côtes bretonnes, aux collectionneurs locaux et aux militants qui collectent ces téléphones depuis des années.

Ainsi, les conséquences d'une cargaison perdue en mer dans les années 1980 sont visibles sur les côtes françaises depuis près de 45 ans. L'incident démontre également que les déchets plastiques et électroniques rejetés en mer peuvent persister dans la nature pendant des décennies.

Pièces de téléphone en forme de chat Garfield orange trouvées sur la plage.
Téléphones GarfieldBretagneRené MorvanDocumentaire 2026Pollution marine
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un père a aidé sa fille à réaliser son rêve (vidéo)Un père a aidé sa fille à réaliser son rêve (vidéo)Aujourd'hui 19:32Un corgi a mangé le passeport de son propriétaireUn corgi a mangé le passeport de son propriétaireAujourd'hui 18:42Des scientifiques ont transplanté du tissu cérébral humain dans le cerveau de sourisDes scientifiques ont transplanté du tissu cérébral humain dans le cerveau de sourisAujourd'hui 18:1681e session de l'ONU : La délégation ouzbèke participe aux débats à New York81e session de l'ONU : La délégation ouzbèke participe aux débats à New YorkAujourd'hui 16:45Une funambule française a marché sur un fil de 400 mètres à 186 mètres de hauteurUne funambule française a marché sur un fil de 400 mètres à 186 mètres de hauteurAujourd'hui 16:37Le rêve de la petite Ela devient réalité : des milliers de ballons lâchés dans le cielLe rêve de la petite Ela devient réalité : des milliers de ballons lâchés dans le cielAujourd'hui 16:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils