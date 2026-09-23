Depuis les années 1980, des téléphones orange en forme de chat Garfield et leurs pièces détachées s'échouent sur les plages de la région Bretagne, en France. Ce phénomène étrange attire l'attention des habitants et des écologistes depuis des décennies. Un nouveau documentaire, sorti le 19 juin 2026, met à nouveau en lumière cet événement.

Pendant longtemps, l'origine de ces téléphones est restée un mystère. En 2019, un agriculteur local, René Morvan, a raconté avoir vu, durant son enfance dans les années 1980, les restes d'un conteneur dans une grotte côtière après une violente tempête. Par la suite, des écologistes ont inspecté la grotte et y ont trouvé plus de 20 téléphones Garfield intacts ainsi que diverses pièces.

Il s'est avéré qu'un conteneur rempli de téléphones avait été perdu en mer il y a des décennies. Par la suite, les téléphones à l'intérieur sont progressivement sortis de la grotte sous l'effet des vagues pour s'échouer sur le rivage.

Les téléphones Garfield sont encore mentionnés dans des reportages sur la région en 2026. Les créateurs du nouveau documentaire ont étudié les événements liés aux côtes bretonnes, aux collectionneurs locaux et aux militants qui collectent ces téléphones depuis des années.

Ainsi, les conséquences d'une cargaison perdue en mer dans les années 1980 sont visibles sur les côtes françaises depuis près de 45 ans. L'incident démontre également que les déchets plastiques et électroniques rejetés en mer peuvent persister dans la nature pendant des décennies.