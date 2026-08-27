Tirage au sort spectaculaire : qui affrontera qui en Ligue des champions ? (Liste complète)

À Monaco, le tirage au sort de la phase de ligue de la saison 2026/2027 de la compétition la plus prestigieuse des clubs, l'UEFA Champions League, a eu lieu. Conformément au nouveau format suisse, un total de 36 équipes s'affronteront dans un classement unique.

Chaque équipe disputera huit matchs lors de la phase de ligue (quatre à domicile et quatre à l'extérieur). Les résultats du tirage au sort ont révélé de véritables chocs pour tous les grands clubs européens du premier chapeau.

Qui les grands du chapeau 1 affronteront-ils ?

Le calendrier complet des équipes les plus puissantes d'Europe se présente comme suit :

Real Madrid : Inter, Arsenal, PSV, Roma, RB Leipzig, Shakhtar, LASK, AEK ;

Barcelona : Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah ;

Manchester City : PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Sabah, Slavia ;

Inter : Real Madrid, Liverpool, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Slovan ;

Bayern Munich : Arsenal, Atlético Madrid, Betis, Manchester United, Bodø/Glimt, Lille, Slavia, Viking ;

Arsenal : Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia ;

Liverpool : Atlético Madrid, Inter, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, LASK ;

PSG : Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan, Como ;

Atlético Madrid : Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Viking, Stuttgart.

Umarali Rakhmonaliev et le Sabah face aux géants européens !

Pour les fans ouzbeks, le point fort du tirage au sort a été les adversaires du club azerbaïdjanais Sabah. L'équipe, où évolue notre compatriote Umarali Rakhmonaliev, affrontera trois superclubs lors de la phase de ligue : Barcelona, Manchester City et Arsenal.

Quand la compétition commence-t-elle ?

La phase de ligue de la saison 2026/2027 de l'UEFA Champions League débutera officiellement le 8 septembre . La lutte des équipes pour une place en phase à élimination directe se poursuivra intensément tout au long de la saison automne-hiver.