Premier finaliste des Jeux asiatiques : la Corée du Sud réalise une remontada et atteint la finale pour la 4e fois

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Premier finaliste des Jeux asiatiques : la Corée du Sud réalise une remontada et atteint la finale pour la 4e fois

Le premier finaliste du tournoi de football masculin des Jeux asiatiques est connu. Lors de la première demi-finale, le champion en titre, Corée du Sud a affronté la Chine et a remporté une victoire méritée 2-1 après un match difficile. Bien que Wang Yu Wei ait ouvert le score pour la Chine à la 23e minute, les Coréens ont accentué la pression et ont égalisé à la 33e minute grâce à une tête précise de Lee Young-jun.

Le tournant de la seconde période a eu lieu à la 82e minute : Bae Jun-ho a inscrit le but de la victoire, offrant à son équipe une place en finale pour la médaille d'or. Ainsi, la Corée du Sud atteint la finale des Jeux asiatiques pour la quatrième fois consécutive. L'adversaire des Coréens pour le titre sera déterminé lors de l'autre demi-finale entre l'Ouzbékistan et le Japon.

« Remontada, but décisif à la 82e minute et série historique » : 5 points clés

Faits marquants de la demi-finale Corée du Sud - Chine :

  • Le premier finaliste officiel est connu : La Corée du Sud a battu la Chine 2-1 en demi-finale et s'est qualifiée pour le match pour la médaille d'or ;

  • Ouverture du score rapide par la Chine : Wang Yu Wei a marqué à la 23e minute, donnant l'avantage à la Chine ;

  • L'égalisation de Lee Young-jun : Les Coréens ont égalisé 10 minutes plus tard, à la 33e minute, sur une tête de Lee Young-jun ;

  • Bae Jun-ho ouvre les portes de la finale : Le sort du match a été scellé par un superbe but de Bae Jun-ho à la 82e minute ;

  • Record de 4 finales consécutives : La Corée du Sud devient finaliste pour la quatrième fois d'affilée aux Jeux asiatiques.

Protocole et résultats du match Corée du Sud - Chine

Analyse technique, chronologie des buts et statut de la compétition :

Compétition et critères

Équipe de Corée du Sud

Équipe de Chine

Score final

2 : 1 (remontada et victoire)

1 : 2 (défaite)

Résultat à la mi-temps

1 : 1 (égalité rétablie)

1 : 1 (avantage initial perdu)

Temps des buts

Lee Young-jun (33e), Bae Jun-ho (82e)

Wang Yu Wei (23e)

Succès historique

4e finale consécutive aux Jeux asiatiques

Éliminé de la finale, jouera pour la 3e place (bronze)

Prochaine étape et adversaire

Finaliste : L'adversaire sera l'Ouzbékistan ou le Japon

Direction le match pour la médaille de bronze

Analyse tactique : Pourquoi la qualification de la Corée est un test difficile pour ses rivaux ?

Conclusions des analystes et experts du football asiatique :

  • « Hégémonie aux Jeux asiatiques » : Le football de jeunes sud-coréen domine ce tournoi depuis des années ; atteindre la finale quatre fois de suite témoigne d'une qualité d'effectif, d'une préparation physique et d'une expérience exceptionnelles ;

  • Remontada et force de caractère : Menée 0-1, l'équipe n'a pas paniqué et a maintenu une pression constante jusqu'à la 82e minute, prouvant sa solidité mentale ; cela exige une concentration totale de 90 minutes de la part de n'importe quel adversaire en finale ;

  • L'intrigue potentielle pour l'Ouzbékistan : Si Ouzbékistan U-23 bat le Japon, les fans assisteront à une super-finale entre les deux meilleures équipes de jeunes d'Asie : l'Ouzbékistan et la Corée du Sud.

Selon vous, qui sera l'adversaire de la Corée du Sud en finale ? Si nos représentants se qualifient, pourront-ils briser l'hégémonie coréenne et ramener l'or au pays ? Partagez vos avis dans les commentaires !

Corée du SudJeux asiatiquesChineOuzbékistanFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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