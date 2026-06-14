Ўзбекистонда никоҳгача олиб борувчи янги миллий танишув иловаси ишга тушди

·0·Фойдали
Ўзбекистонда никоҳгача олиб борувчи янги миллий танишув иловаси ишга тушди

Рақамли аср шиддат билан ривожланиб, кундалик ҳаётимизнинг барча жабҳаларига кириб келаётгани ҳеч кимга сир эмас. Бугунги кунда нафақат иш, ўқиш ёки харидларни онлайн платформалар орқали амалга оширмоқдамиз, балки шахсий ҳаёт ва оила қуриш борасидаги қадамларимизда ҳам замонавий технологиялар ёрдамга келмоқда. Шу кунларда ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинаётган янгилик — маҳаллий дастурчилар томонидан ишлаб чиқилган ва айнан ўзбек менталитетига мослаштирилган «nikoh.app» дейтинг (танишув) хизматининг ишга туширилиши кўпчиликнинг эътиборини тортди.

«Лайкдан — тўйгача»: Энг муҳим йўл энди рақамли

Мазкур платформа оддий танишув иловаларидан тубдан фарқ қилади. Унинг асосий мақсади — ўткинчи муносабатлар эмас, балки айнан оила қуриш ниятида бўлган инсонларни бирлаштиришдир. Дастурчилар ишлаб чиққан махсус алгоритмлар фойдаланувчиларга нафақат танишиш, балки муносабатларнинг биринчи хабардан тортиб, то никоҳ қайд этилгунига қадар бўлган жараёнида ҳамроҳлик қилишни ваъда қилмоқда.

Платформанинг устувор жиҳатлари:

  • Миллий менталитет: Платформа ўзбек оилавий қадриятлари ва анъаналарини инобатга олган ҳолда ишлаб чиқилган.

  • Жиддий ёндашув: Фақат оила қуриш мақсадидаги фойдаланувчилар учун мўлжалланган.

  • Тўлиқ кузатув: Алгоритмлар жуфтликларнинг мулоқот жараёнида технологик «кўмакчи» сифатида хизмат қилади.

Анъанавий «қуда-андалар» даври ўтаяптими?

Технологияларнинг танишув соҳасига кириб келиши, аста-секин оилавий ҳаётни бошлашнинг анъанавий усулларини трансформация қилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект ва юқори технологияларга асосланган бу каби ечимлар яқин келажакда хусусий «қуда-андалар» (профессионал совчилар) ва фолбинлар бизнесини бозордан сиқиб чиқариши ёки уларни янги форматга ўтишга мажбур қилиши мумкин.

Қуйидаги таҳлилий жадвалда танишувнинг анъанавий ва рақамли усуллари ўртасидаги фарқларни кўришингиз мумкин:

Хусусиятлар

Анъанавий усуллар (Совчилик)

Рақамли платформа (Nikoh.app)

Тезкорлик

Узоқ давом этади

Сониялар ичида номзод топилади

Информацион очиқлик

Индивидуал, субъектив

Маълумотларга асосланган алгоритм

Ишонч даражаси

Оғзаки тавсиялар

Профил верификацияси ва тизимли таҳлил

Келажак истиқболи

Камайиб бормоқда

Жадал ўсиб бормоқда

Ҳар қандай замонавий ечим ўз ичига қулайлик ва хавфсизликни қамраб олса, у албатта халқ орасида оммалашади. «Nikoh.app» лойиҳаси ҳам юртимизда оила қуриш истагида бўлган ёшлар учун яна бир муқобил ва хавфсиз йўл сифатида ўз ўрнини топиши кутилмоқда.

Рақамли технологиялар оламидаги энг сўнгги янгиликлар, маҳаллий стартапларнинг муваффақиятлари ва кундалик ҳаётимизни осонлаштирувчи инновациялар ҳақидаги энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирдиҚоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирдиБугун, 18:20Шакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкинШакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкинБугун, 16:06Қоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиҚоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиБугун, 05:34Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиҚаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиКеча, 17:33Стрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиСтрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиКеча, 17:28Болаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қиладиБолаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қилади12.06, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Болалар чой ичиши мумкинми?
Болалар чой ичиши мумкинми?