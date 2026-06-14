Ўзбекистонда никоҳгача олиб борувчи янги миллий танишув иловаси ишга тушди
Рақамли аср шиддат билан ривожланиб, кундалик ҳаётимизнинг барча жабҳаларига кириб келаётгани ҳеч кимга сир эмас. Бугунги кунда нафақат иш, ўқиш ёки харидларни онлайн платформалар орқали амалга оширмоқдамиз, балки шахсий ҳаёт ва оила қуриш борасидаги қадамларимизда ҳам замонавий технологиялар ёрдамга келмоқда. Шу кунларда ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинаётган янгилик — маҳаллий дастурчилар томонидан ишлаб чиқилган ва айнан ўзбек менталитетига мослаштирилган «nikoh.app» дейтинг (танишув) хизматининг ишга туширилиши кўпчиликнинг эътиборини тортди.
«Лайкдан — тўйгача»: Энг муҳим йўл энди рақамли
Мазкур платформа оддий танишув иловаларидан тубдан фарқ қилади. Унинг асосий мақсади — ўткинчи муносабатлар эмас, балки айнан оила қуриш ниятида бўлган инсонларни бирлаштиришдир. Дастурчилар ишлаб чиққан махсус алгоритмлар фойдаланувчиларга нафақат танишиш, балки муносабатларнинг биринчи хабардан тортиб, то никоҳ қайд этилгунига қадар бўлган жараёнида ҳамроҳлик қилишни ваъда қилмоқда.
Платформанинг устувор жиҳатлари:
Миллий менталитет: Платформа ўзбек оилавий қадриятлари ва анъаналарини инобатга олган ҳолда ишлаб чиқилган.
Жиддий ёндашув: Фақат оила қуриш мақсадидаги фойдаланувчилар учун мўлжалланган.
Тўлиқ кузатув: Алгоритмлар жуфтликларнинг мулоқот жараёнида технологик «кўмакчи» сифатида хизмат қилади.
Анъанавий «қуда-андалар» даври ўтаяптими?
Технологияларнинг танишув соҳасига кириб келиши, аста-секин оилавий ҳаётни бошлашнинг анъанавий усулларини трансформация қилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект ва юқори технологияларга асосланган бу каби ечимлар яқин келажакда хусусий «қуда-андалар» (профессионал совчилар) ва фолбинлар бизнесини бозордан сиқиб чиқариши ёки уларни янги форматга ўтишга мажбур қилиши мумкин.
Қуйидаги таҳлилий жадвалда танишувнинг анъанавий ва рақамли усуллари ўртасидаги фарқларни кўришингиз мумкин:
Хусусиятлар
Анъанавий усуллар (Совчилик)
Рақамли платформа (Nikoh.app)
Тезкорлик
Узоқ давом этади
Сониялар ичида номзод топилади
Информацион очиқлик
Индивидуал, субъектив
Маълумотларга асосланган алгоритм
Ишонч даражаси
Оғзаки тавсиялар
Профил верификацияси ва тизимли таҳлил
Келажак истиқболи
Камайиб бормоқда
Жадал ўсиб бормоқда
Ҳар қандай замонавий ечим ўз ичига қулайлик ва хавфсизликни қамраб олса, у албатта халқ орасида оммалашади. «Nikoh.app» лойиҳаси ҳам юртимизда оила қуриш истагида бўлган ёшлар учун яна бир муқобил ва хавфсиз йўл сифатида ўз ўрнини топиши кутилмоқда.
Рақамли технологиялар оламидаги энг сўнгги янгиликлар, маҳаллий стартапларнинг муваффақиятлари ва кундалик ҳаётимизни осонлаштирувчи инновациялар ҳақидаги энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…