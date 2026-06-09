Ҳуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашди
"Хитойнинг Worldcoin лойиҳаси" деб ном олган Humanитй Протокол тизимида хавфсизлик билан боғлиқ жиддий муаммо юзага келди. Шахсий калитлар (привате кейс) бузиб кирилиши натижасида 30 миллион доллардан ортиқ маблағ ўғирланган, бу эса лойиҳанинг маҳаллий Ҳ токени нархининг кескин тушиб кетишига сабаб бўлди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Humanитй Протокол асосчиси ва бош директори Теренсе Квок сешанба куни Humanитй Фоундатион аъзоларидан бирига тегишли шахсий калитлар ўғирланганини тасдиқлади. Квок фойдаланувчиларга хавфсизлик тўлиқ таъминланмагунча кўприк (бридге) ёки ликвидлик пуллари билан ўзаро алоқа қилмасликни маслаҳат берди. Ҳозирда жамоа хавфсизлик бўйича экспертлар билан иш олиб бормоқда.
КоинГекко маълумотларига кўра, сўнгги 12 соат ичида Ҳ токени нархи 0,70 доллардан 0,08 долларгача, яни 85 фоизга қулаган. Humanитй — бу кафт биометриясидан фойдаланадиган, шахсни тасдиқлашга йўналтирилган зкEVМ блокчейн лойиҳасидир.
Ончаин тадқиқотчиси "Спектер" ва Архам Intelligence таҳлилчилари ҳужум давом этаётганини ва хакерлар ўғирланган Ҳ токенларини Кйбер Нетворк ҳамда ПанкакеСвап каби марказлашмаган биржалар (ДEХ) орқали бошқа валюталарга алмаштираётганини хабар қилди.
Жорий йилда шахсий калитлар билан боғлиқ бир қанча йирик ўғриликлар содир этилди. Хусусан, апрель ойида Дрифт Протокол лойиҳасидан 280 миллион доллар ўғирланган эди. СертиК ҳисоботига кўра, ҳамён ёки шахсий калитларни бузиб кириш крипто оламидаги энг хавфли ва қимматга тушадиган ҳужум турларидан бири бўлиб қолмоқда.
…