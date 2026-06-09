Ҳуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашди

·0·Иқтисодиёт
Ҳуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашди

"Хитойнинг Worldcoin лойиҳаси" деб ном олган Humanитй Протокол тизимида хавфсизлик билан боғлиқ жиддий муаммо юзага келди. Шахсий калитлар (привате кейс) бузиб кирилиши натижасида 30 миллион доллардан ортиқ маблағ ўғирланган, бу эса лойиҳанинг маҳаллий Ҳ токени нархининг кескин тушиб кетишига сабаб бўлди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Humanитй Протокол асосчиси ва бош директори Теренсе Квок сешанба куни Humanитй Фоундатион аъзоларидан бирига тегишли шахсий калитлар ўғирланганини тасдиқлади. Квок фойдаланувчиларга хавфсизлик тўлиқ таъминланмагунча кўприк (бридге) ёки ликвидлик пуллари билан ўзаро алоқа қилмасликни маслаҳат берди. Ҳозирда жамоа хавфсизлик бўйича экспертлар билан иш олиб бормоқда.

КоинГекко маълумотларига кўра, сўнгги 12 соат ичида Ҳ токени нархи 0,70 доллардан 0,08 долларгача, яни 85 фоизга қулаган. Humanитй — бу кафт биометриясидан фойдаланадиган, шахсни тасдиқлашга йўналтирилган зкEVМ блокчейн лойиҳасидир.

Ончаин тадқиқотчиси "Спектер" ва Архам Intelligence таҳлилчилари ҳужум давом этаётганини ва хакерлар ўғирланган Ҳ токенларини Кйбер Нетворк ҳамда ПанкакеСвап каби марказлашмаган биржалар (ДEХ) орқали бошқа валюталарга алмаштираётганини хабар қилди.

Жорий йилда шахсий калитлар билан боғлиқ бир қанча йирик ўғриликлар содир этилди. Хусусан, апрель ойида Дрифт Протокол лойиҳасидан 280 миллион доллар ўғирланган эди. СертиК ҳисоботига кўра, ҳамён ёки шахсий калитларни бузиб кириш крипто оламидаги энг хавфли ва қимматга тушадиган ҳужум турларидан бири бўлиб қолмоқда.

Ҳуманитй ПротоколКриптовалютаХакерликБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MetaMask сунъий интеллект агентлари учун янги ҳамённи тақдим этдиMetaMask сунъий интеллект агентлари учун янги ҳамённи тақдим этдиБугун, 22:12Битмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказдиБитмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказдиБугун, 21:11Binance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиBinance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиБугун, 21:11Bitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиBitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиБугун, 19:19Bybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйдиBybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйдиКеча, 18:13Spot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиSpot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиКеча, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди