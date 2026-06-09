Bitcoin 63 000 доллардан юқори, AI акциялари ва алткоинлар ўсмоқда

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin 63 000 доллардан юқори, AI акциялари ва алткоинлар ўсмоқда

Криптовалюта бозори барқарорликни сақлаб қолмоқда: Bitcoin нархи 63 000 доллар даражасидан юқорида мустаҳкамланди. Шу билан бирга, BNB ва Solana (SOL) каби йирик алткоинлар ҳам бироз ўсиш кўрсатиб, инвесторлар ишончини оширмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Сунъий интеллект (AI) билан боғлиқ технологик компаниялар акцияларининг қайта тикланиши умумий бозор кайфиятига ижобий таъсир кўрсатди. NVIDIA ва бошқа етакчи AI гигантларининг биржадаги кўрсаткичлари яхшиланиши рақамли активлар секторига ҳам қўшимча ликвидлик олиб келди.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Nasdaq ва С&П 500 индексларидаги ижобий динамика крипто бозоридаги хатарларни камайтирмоқда. Ҳозирда инвесторлар Fed томонидан кутилаётган фоиз ставкалари бўйича қарорларни ва глобал иқтисодий кўрсаткичларни диққат билан кузатиб боришмоқда.

Экспертлар Bitcoin учун навбатдаги қаршилик даражаси 65 000 доллар бўлишини башорат қилмоқдалар. Агар ушбу марра забт этилса, Ethereum ва бошқа экотизим токенларида ҳам жиддий ралли кузатилиши эҳтимоли юқори.

BitcoinSolanaКриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия чакана фондларга крипто активлар учун 10 фоизлик квота бериши мумкинБуюк Британия чакана фондларга крипто активлар учун 10 фоизлик квота бериши мумкинБугун, 05:17Ҳуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашдиҲуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашдиБугун, 04:13MetaMask сунъий интеллект агентлари учун янги ҳамённи тақдим этдиMetaMask сунъий интеллект агентлари учун янги ҳамённи тақдим этдиБугун, 22:12Битмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказдиБитмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказдиБугун, 21:11Binance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиBinance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиБугун, 21:11Bitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиBitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиБугун, 19:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди