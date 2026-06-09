Bitcoin 63 000 доллардан юқори, AI акциялари ва алткоинлар ўсмоқда
Криптовалюта бозори барқарорликни сақлаб қолмоқда: Bitcoin нархи 63 000 доллар даражасидан юқорида мустаҳкамланди. Шу билан бирга, BNB ва Solana (SOL) каби йирик алткоинлар ҳам бироз ўсиш кўрсатиб, инвесторлар ишончини оширмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Сунъий интеллект (AI) билан боғлиқ технологик компаниялар акцияларининг қайта тикланиши умумий бозор кайфиятига ижобий таъсир кўрсатди. NVIDIA ва бошқа етакчи AI гигантларининг биржадаги кўрсаткичлари яхшиланиши рақамли активлар секторига ҳам қўшимча ликвидлик олиб келди.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Nasdaq ва С&П 500 индексларидаги ижобий динамика крипто бозоридаги хатарларни камайтирмоқда. Ҳозирда инвесторлар Fed томонидан кутилаётган фоиз ставкалари бўйича қарорларни ва глобал иқтисодий кўрсаткичларни диққат билан кузатиб боришмоқда.
Экспертлар Bitcoin учун навбатдаги қаршилик даражаси 65 000 доллар бўлишини башорат қилмоқдалар. Агар ушбу марра забт этилса, Ethereum ва бошқа экотизим токенларида ҳам жиддий ралли кузатилиши эҳтимоли юқори.
…