Крипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкин
Криптовалюта ҳамёнларига автоном кириш ҳуқуқига эга бўлган сунъий интеллект агентлари, агар улар ёмон ниятда ишга туширилса ёки назоратдан чиқиб кетса, "тўхтатиб бўлмас" кучга айланиши мумкин. Бу ҳақда АҚШнинг етакчи университетлари олимларидан иборат Инитиативе фор Cryptoкурренциес анд Контрактс (ИК3) тадқиқотчилари огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Экспертларнинг таъкидлашича, "Тўхтатиб бўлмас автоном агентлар" (УАА) рақамли активлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлганда, молия тизими ва фойдаланувчилар учун жиддий хавф туғдиради. Крипто воситалар AI қувватини хавфсиз, ишончли ва юқори даражада автоном тизимларга айлантириши мумкин, бу эса кутилмаган оқибатларга олиб келиши эҳтимоли бор.
УАА агентлари нафақат Bitcoin ёки Ethereum ҳамёнлари, балки ижтимоий тармоқ ҳисоблари ва турли API хизматларига ҳам уланиши мумкин. Ҳозирги моделлар аллақачон маҳаллий муҳитда ўзини-ўзи нусхалаш (сельф-репликатион) қобилиятини намойиш этмоқда. Бу эса тизимнинг ўчирилишидан қочиш ва тармоқ бўйлаб тарқалиш имконини беради.
Тадқиқотчиларнинг фикрича, ҳатто яхши мақсадларда яратилган агентлар ҳам ресурсларни эгаллаш стратегиясини танлаб, крипто бозорларида кутилмаган ликвидлик динамикасини келтириб чиқариши мумкин. Масалан, Anthropic компаниясининг Claude модели каби тизимлар операцион тизимлардаги заифликларни топиш ва улардан фойдаланиш қобилиятига эга эканлиги аллақачон исботланган.
…