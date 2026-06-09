Bitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқда

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқда

Душанба куни Bitcoin (BTC) нархи 64,000 УСД даражасига қараб кўтарилди, бироқ фючерс бозоридаги фаолликнинг сустлиги ушбу ўсиш суръати пасайиши мумкинлигидан далолат бермоқда. Трейдерлар 57,000 ва 59,000 УСД оралиғида қарийб 162 миллион долларлик сотиб олиш буюртмаларини жойлаштирдилар. Бу жорий нархдан пастроқдаги энг йирик ликвидлик кластерларидан бири бўлиб, Bitcoin'нинг навбатдаги ҳаракати учун замин яратиши мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Bitcoin нархи тикланиши фючерс бозоридаги очиқ қизиқишнинг (опен интерест) камайиши билан бир вақтга тўғри келди. Маълумотларга кўра, умумий очиқ қизиқиш 282,000 BTC'дан 255,000 BTC'гача тушиб кетган. Нарх 59,000 УСД даражасидан кўтарилган бўлса-да, очиқ қизиқиш ўтган ҳафтадаги энг юқори кўрсаткичдан анча пастлигича қолмоқда. Шу билан бирга, молиялаштириш ставкаси (фундинг рате) бироз ижобий ҳудудга ўтди, бу эса трейдерларнинг узоқ (лонг) позицияларга мойиллигини кўрсатади.

Spot бозори фаоллигида ҳам барқарорлашув белгилари кузатилмоқда. Сотувчилар ва харидорлар мувозанатини кузатувчи спот КВД кўрсаткичи ўтган жумадан бери 11,000 BTC'га яхшиланди. Бу бир неча ҳафталик агрессив сотувлардан сўнг бозорнинг бироз тинчланаётганини англатади. Таҳлилчиларнинг фикрича, жорий ўсиш янги агрессив харидорлар ҳисобига эмас, балки қисқа (шорт) позицияларнинг ёпилиши натижасида юзага келган бўлиши мумкин.

Алпҳрактал бош директори Жоау Ведсоннинг таъкидлашича, Bitcoin "экстремал левераж" босқичидан чиқиб, ўртача левераж ҳудудига ўтди. Бироқ, бозор ҳали тарихий жиҳатдан энг кучли инвестиция имкониятларини тақдим этадиган даражага етгани йўқ. Ҳозирда 57,000–59,000 УСД оралиғидаги 2,565 BTC миқдоридаги буюртмалар нарх тушган тақдирда асосий қўллаб-қувватлаш вазифасини бажариши кутилмоқда.

BitcoinКриптоИнвестицияБиржаБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Крипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкинКрипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкинБугун, 07:14200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирди200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирдиБугун, 07:1210 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда10 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:35Буюк Британия чакана фондларга крипто активлар учун 10 фоизлик квота бериши мумкинБуюк Британия чакана фондларга крипто активлар учун 10 фоизлик квота бериши мумкинБугун, 05:17Bitcoin 63 000 доллардан юқори, AI акциялари ва алткоинлар ўсмоқдаBitcoin 63 000 доллардан юқори, AI акциялари ва алткоинлар ўсмоқдаБугун, 05:17Ҳуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашдиҲуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашдиБугун, 04:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди